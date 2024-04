Musik spielt bei den Bad Hersfeld Festspielen in diesem Sommer eine große Rolle. Deswegen wurde Schauspiel-Personal engagiert, das dafür viel Talent mitbringt. Für die Zuschauer gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Publikumslieblingen.

Schauspielerin und Sängerin Anna Loos, Travestie-Star Lilo Wanders und "No Angels"-Sängerin Sandy Mölling stehen in dieser Saison bei den Bad Hersfelder Festspielen auf der Bühne. Das Freilicht-Theaterfestival gab am Dienstag Teile seines Ensembles bekannt. Eröffnet wird die 73. Festspielsaison am 21. Juni mit der Premiere von "Die Dreigroschenoper".

In dem Klassiker von Bertolt Brecht unter der Regie von Michael Schachermaier spielt Loos die Rolle der Jenny. Sie ist die Geliebte von Mackie Messer, die zur Verräterin wird. Festspiel-Intendant Joern Hinkel freut sich über die Zusage von Loos: "Ich kenne sie als mitreißende Sängerin, aber natürlich auch aus Filmen als eine Schauspielerin, die ihren Figuren oft eine brüchige Zerrissenheit, eine glühende Rastlosigkeit verleiht, in allem Strahlen schwingt bei ihr immer ein Abgrund mit." Das mache sie zu einer "faszinierenden Darstellerin."

Loos und Wanders als "Jenny" in der Dreigroschenoper

Loos bekleidete bereits viele Fernseh- und Kinorollen, darunter auch als Serienhauptrolle und Kriminalkommissarin "Helen Dorn" (ZDF). Sie war auch eine der Hauptdarstellerinnen der preisgekrönten Serie "Weissensee" (ARD). 2006 bekam sie viel Anerkennung im Musical "Cabaret" und war mit der Band "Silly" und auch solo erfolgreich. Ihre Single "Alles Rot" erreichte beim Bundesvision Song Contest im Jahr 2010 den zweiten Platz.

Loos wird an fünf Terminen verhindert sein - dafür wird die Travestie-Künstlerin Lilo Wanders in die Rolle der Jenny schlüpfen. Die Festspiele wollten für diese Vorstellungen nach eigenen Angaben ganz bewusst jemanden, der die Rolle mit einem möglichst großen Kontrast verkörpert und entschieden sich für Lilo Wanders, mit bürgerlichem Namen: Ernie Reinhardt.

"Harter Brocken"-Bulle spielt den Polizei-Chef

Aljoscha Stadelmann spielt die Rolle des "Tiger" Brown. Im Fernsehen kennt man ihn aus der TV-Reihe "Harter Brocken" (ARD), in der er einen oft trottelig wirkenden, aber schlauen Polizisten mimt.

Aljoscha Stadelmann (li.) als Kommissar Frank Koops und die LKA-Beamtin Miriam Nohe (Julia Koschitz) in der Serie "Harter Brocken". Stadelmann spielt in diesem Festspiel-Sommer in Bad Hersfeld in "Die Dreigroschenoper".

Simon Zigah spielt in "Die Dreigroschenoper" Mackie Messer, den Gangsterkönig von London. Zigah gehörte bereits von 2006 bis 2009 zum Ensemble und habe seither "eine großartige Theaterkarriere" hingelegt, so Intendant Hinkel. Zudem könne er umwerfend singen - eine Schlüsselqualifikation für die diesjährigen Festspiele.

Musik spielt eine besondere Rolle

In allen Stücken wird in diesem Festspielsommer die Musik eine entscheidende Rolle einnehmen. Daher achtete Intendant Hinkel darauf, dass das Ensemble neben darstellerischen Fähigkeiten auch musikalische Talente mitbringt.

Theater-Intendant Joern Hinkel achtete diesmal besonders auf die musikalischen Fähigkeiten des Ensembles.

Das wird auch wichtig für das Stück "Wie im Himmel": Mit dabei ist Sandy Mölling. Die "No Angels"-Sängerin begeisterte in Bad Hersfeld bereits 2016 als Elisa im Musical-Klassiker "My Fair Lady".

Publikumslieblinge wieder dabei

Die Rolle des Star-Dirigenten Daniel Daréus übernimmt Henry Arnold. In weiteren Rollen mit dabei sind Horst Janson und Brigitte Grothum, die nach erfolgreichen Bühnen-Auftritten in Bad Hersfeld die Festspiele erneuert als Publikumslieblinge bereichern sollen. Bereits bekannt war, dass Wolfgang Seidenberg ("Marienhof", ARD) ebenfalls dabei ist.

"Wie im Himmel" hat am 26. Juli Premiere. Auf dem Programm steht auch das Musical "A Chorus Line", die Wiederaufnahme des Familienstücks "Das kleine Gespenst" und die Komödie "Der Vorname".