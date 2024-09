Audio starten

Was haben die Opelvillen in Rüsselsheim (Groß-Gerau), das Sinclair-Haus in Bad Homburg (Hochtaunus), das Kunstforum der TU Darmstadt, das Museum Giersch in Frankfurt, das Kunsthaus Wiesbaden und der Nassauische Kunstverein Wiesbaden gemeinsam? Jedes dieser Museen befindet sich in einem Gebäude, das ursprünglich für einen anderen Zweck als eine kulturelle Nutzung gedacht war. Genau das machen die sechs Institutionen jetzt zum Mittelpunkt einer Kooperation: In "Interior" beleuchten sie ihre jeweilige Nutzungsgeschichte und unterstreichen sie mit passender Kunst.