Mehr als 23.000 Menschen haben 2023 die Erinnerungsstätte Hadamar (Limburg-Weilburg) besucht – das ist ein neuer Rekord. Außerdem gab es mehr als 800 Workshops, Studientage und Rundgänge.

Die Gedenkstätte Hadamar erinnert seit mehr als 40 Jahren an die Euthanasie-Verbrechen der Nationalsozialisten. Genau dort, wo jetzt eine Dauerausstellung zu sehen ist, wurden in der NS-Zeit etwa 15.000 Menschen systematisch ermordet. Seit 2023 gibt es auch Bildungsangebote in leichter Sprache für Menschen mit Behinderung.