"Open Books" plant knapp 100 Präsenz-Veranstaltungen

Nach der Absage der physischen Hallenausstellung am Vortag hat das städtische Lesefest "Open Books" einen ersten Vorgeschmack auf das diesjährige Programm unter Corona-Bedingungen geliefert - und erste Namen auf der Gästeliste verraten. Knapp 100 Podien und Lesungen soll das kostenlose Programm in Frankfurts Innenstadt in diesem besonderen Jahr umfassen. Um die Präsenz-Veranstaltungen realisieren zu können, wird das Lesefest in diesem Jahr auch neue Locations beziehen.

Open Books müsse in diesem Jahr einen "Spagat zwischen Lesungsnormalität und Gesundheitsschutz" schaffen, ergänzte Sonja Vandenrath, Leiterin von Open Books. Auch wenn Livestreams bei Open Books geplant seien, liege die Priorität darauf, vielen Menschen den Besuch der Lesungen zu ermöglichen.

Neben jährlichen Veranstaltungen wie dem traditionellen Lesemarathon "Literatur im Römer" (in diesem Jahr am Buchmessemittwoch und -donnerstag) halte das Programm auch viele neue Formate bereit: So veranstaltet "Das Blaue Sofa" in diesem Jahr nicht nur die traditionelle Eröffnung, sondern lädt auch zu zwei Krimiabenden ein.

Buchpreisgewinner Saša Stanišić bei der Open Books-Eröffnungsfeier 2019. Bild © StadtFrankfurt/Alexander Paul Englert

Die DFB-Kulturstiftung plane einen Fußballabend, aber auch Formate wie die "3sat Buchzeit" und die "SWR-Bestenliste" stünden im Programm. Für die jüngeren Bücherfans werde es außerdem am Buchmessenwochenende in der Deutschen Nationalbibliothek Familienveranstaltungen geben.

Auf der Gästeliste stehen unter anderem - von A bis Z: Jan Assmann, Zsuzsa Bánk, Zoë Beck, Christian Berkel, Katja Ebstein, Melisa Erkurt, Veit Etzold, Iris Hanika, Andrea Petković, Ijoma Mangold, Kristof Magnusson, Ralf König, Wladimir Klitschko, Wladimir Kaminer, Ursula Poznanski, Tilman Spreckelsen, Andreas Winkelmann, Klaus-Peter Wolf und Nell Zink.

Das vollständige Programm wird ab Mitte September hier zu finden sein.