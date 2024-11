Audio starten

Das Fernmeldehochhaus der Deutschen Post war eines der frühesten Hochhäuser Frankfurts und eines der markantesten Gebäude an der Einkaufsstraße Zeil. Vor 20 Jahren wurde es abgerissen, heute stehen auf dem Areal das Einkaufszentrum MyZeil und ein Hotel.

Das Museum für Kommunikation erinnert ab Donnerstag (14. November) mit einer eigenen Ausstellung an das Hochhaus, das in den 1950er Jahren in der kriegszerstörten Frankfurter Innernstadt errichtet wurde. In einem Seitenflügel war das Postamt 1 untergebracht - der Gebäudeteil, den über die Jahrzehnte die meisten Frankfurter einmal betreten haben dürften.