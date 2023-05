Die Stadt Frankfurt und die Veranstalter des Love Family Park Festivals haben einen Kompromiss erzielt: Das Elektro-Festival wird im Juli im Rebstockpark stattfinden - leiser als geplant und mit nur halb so vielen Besuchern.

Das Love Family Park Festival wird wie geplant am 22. Juli im Rebstockpark in Frankfurt stattfinden. Das hat der Veranstalter Cosmopop am Dienstag bekannt gegeben.

Laut der Mitteilung konnten sich Stadt und Veranstalter auf Rahmenbedingungen einigen, unter deren Einhaltung Elektro-Fans auf dem Festival im Frankfurter Rebstockpark feiern dürfen.

Maßnahmen zur Lärmreduzierung

Bedenken hatte das Ordnungsamt vor allem wegen der Lautstärke des Festivals geäußert. Um eine reduzierte Lärmbelastung zu gewährleisten, habe man sich jetzt auf einen Kompromiss geeignet. So solle das Love Family Park Festival statt mit 20.000 nur mit 10.000 Besucherinnen und Besuchern stattfinden.

Außerdem will der Veranstalter sicherstellen, dass die Lautstärke während des Festivals maximal 65 Dezibel beträgt, heißt es in der Mitteilung. Auch die Spielrichtungen der beiden Bühnen sollen geändert werden, um so die gewünschte Lärmvermeidung zu erzielen.

Umliegende Anwohnerinnen und Anwohner sollen laut dem Ludwigshafener Veranstalter Cosmopop vorab informiert werden, für den Fall einer Lärmbelästigung wolle man eine eigene Hotline einrichten. "Wir haben die minimalinvasive Version der Veranstaltung gebaut", sagte Cosmopop-Geschäftsführer Steffen Charles zuletzt im hr-Gespräch.

Stadt hatte anderen Veranstaltungsort ins Spiel gebracht

Das Love Family Park Festival soll zum ersten Mal im Frankfurter Rebstockpark stattfinden. Eine vom Veranstalter gewünschte Sonderregelung wollte das Ordnungsamt zunächst nicht bewilligen.

Stattdessen hatte es einen neuen Veranstaltungsort ins Spiel gebracht: den Deutsche Bank Park in Frankfurt, wo beispielsweise auch das Elektro-Festival "World Club Dome" stattfindet.