Fan-Entscheidung per Online-Voting Darmstädter Band Scheiba darf Festival-Bühne beim Hurricane rocken

Sie sind sechs Freunde, die zusammen Musik machen, einfach als Hobby. Jetzt steht der Band Scheiba der größte Auftritt ihres Lebens bevor - auf einer der großen Bühnen des Hurricane-Festivals. Für die Band eine Überraschung.

"Ich gebe zu, ich habe geheult", erzählt Philipp Erdmann im Hinterhof eines Darmstädter Gemeindezentrums. Hier probt der 27-Jährige mit seiner Indie-Rock-Band Scheiba . Er ist der Saxofonist. Die sechs Jungs machen ihre Musik als Hobby, hatten bisher kleinere Auftritte etwa auf dem Schlossgrabenfest in Darmstadt oder bei privaten Veranstaltungen.

Und jetzt das: Sie dürfen am Samstag auf dem Hurricane Festival im niedersächsischen Scheeßel spielen – auf einer der Hauptbühnen, mittags. Mit mehr als 80.000 Besuchern zählt das Hurricane zu den größten Festivals in Deutschland. Erwartet hatte sie die Zusage nicht, sagt die Band - entsprechend spontan kamen die Freudentränen.

"Wir machen alles selbst"

Management, Techniker, Booker: All das hat die Band nicht. "Es gibt nur uns sechs, wir machen alles selbst", erklärt Schlagzeuger Steffen. Trotzdem versuchen sie, sich immer mal wieder ins größere Spiel zu bringen. So war das auch mit ihrem Auftritt beim Hurricane.

"Der erste Schritt dazu war ein Klick bei einer Seite: 'SofaConcerts'", erinnert sich Philipp. "Ich dachte: Es fühlt sich ein bisschen wie Scammig an, auf einen Link zu klicken, wo steht: Drück‘ da, dann spielst du auf dem Hurricane." Das Voting ausgerufen hatte der Booker "SofaConcerts", der tatsächlich einen Newcomer-Slot auf der Hauptbühne besetzen darf.

Danach passierte erst einmal nichts. Für die Band keine Enttäuschung. "Wir schießen einfach immer in alle Richtungen und engagieren uns. Wenn was zurückkommt, ist das okay und wenn nicht, dann auch", erzählt Philipp.

Scheiba in der Top-Vier-Auswahl für das Hurricane

Und dann, ein paar Monate später, war plötzlich eine Direktnachricht im Insta-Postfach. Darin eine Bitte, sich doch schnell bei "SofaConcerts" zu melden. Sänger und Gitarrist Sebi ruft die Booking-Agentur zurück: "Und dann meinte die Person am anderen Ende der Leitung: Jo, ihr seid übrigens unter den Final Four fürs Hurricane. Und ich so: Okay, cool, nice!"

So ganz konnte die Band ihr Glück nicht glauben, unter den Top vier zu sein. Ab diesem Zeitpunkt konnten Fans online abstimmen, wen sie auf dem Hurricane sehen wollen.

Fans wählen die Band auf die große Festival-Bühne

Nach zweieinhalb Wochen Adrenalin und Aufregung pur war klar: Scheiba macht das Rennen. Die Musiker setzten sich im Online-Voting gegen ihre drei Mitstreiter durch. "Das war so eine krasse Überraschung. Ich gebe zu, ich habe geheult", erinnert sich Philipp.

Scheiba bereiten sich im Proberaum in Darmstadt auf ihren großen Auftritt auf dem Hurricane Festival vor. Bild © Steffen Edlinger

Innerhalb eines Monats musste sich die Band dann auf ihren großen Auftritt vorbereiten. "Wir mussten ankreuzen, mit wie vielen Lkw, Nightlinern und Fahrzeugen wir kommen", sagt Philipp. Dabei reist die Band ganz schlicht nur mit zwei Autos an. "Da fühlt man sich ganz witzig." Auch den Kontakt zu ihrem Management konnte die Band nicht geben - es gibt eben keines.

Am Anfang war Rockabilly beim Schulabschlussball

Fünf der sechs Freunde gründeten bereits zu ihrer Schulzeit eine erste Version der Band. Für den Abschlussball wurde händeringend Musik gesucht.

Philipp, Sebi, Markus, Clemens und Steffen spielen vom Schlagzeug bis zur Posaune verschiedene Instrumente, waren schon damals befreundet und beschlossen spontan, als Schulband beim Abschluss aufzutreten. Ihr damaliger Stil: Rockabilly.

Während Corona als Indie-Band Scheiba neu geboren

Dann vergingen die Jahre - die Band war schon vergessen, die Freundschaft aber blieb. Alle sechs starteten in Darmstadt ihr Studium. Während der Corona-Zeit schlossen sie sich dann als Hobby und Zeitvertreib wieder zu einer Band zusammen.

"Scheiba" nennen sie sich seitdem, der Name ein Fantasiewort und Zufallsprodukt. Scheiba legt den musikalischen Fokus nun ganz auf Indie-Rock und -Pop, inspiriert von der britischen Indie-Welle der frühen 2010er-Jahre. Zu dieser Zeit ist auch Mauricio Homberg als sechstes Mitglied dazu gestoßen, der die Gruppe mit Bass und Gesang bereichert.

Textlich geht es um Erfahrungen, Gefühle und den Alltag der Bandmitglieder. Das Lebensgefühl der jungen Menschen in ihren Zwanzigern steht im Fokus: zwischen Uni und Job, zwischen Jugend und dem Erwachsenwerden. Sebi schreibt die Texte, er ist so etwas wie das "lyrische Ich".

"Einfach eine Gruppe Freunde"

Texter Sebi betont, wie wichtig die Freundschaft der Musiker untereinander ist. "Es ist relativ plump, aber oft gibt es Bands, die sich erst zum Musikmachen zusammenfinden und wir sind einfach eine Gruppe Freunde, die sich schon Ewigkeiten kennen. Jedes Mal, wenn wir auf dem Heimweg sind, irgendwo fix und fertig, heißt es eigentlich immer beim Abschied: Ey Jungs, ich freue mich auf die nächste Runde!"

Die Darmstädter Jungs gehen vom Hinterhof des Gemeindezentrums in den kleinen Probenraum, den sie sich mit vielen anderen Bands teilen. Hier bereiten sie sich vor - auf den größten Auftritt ihres Lebens.