In der jährlichen Darmstädter Ausstellung "Unwort-Bilder" setzen sich acht Fotografinnen und Fotografen künstlerisch mit dem Unwort "Biodeutsch" auseinander. Ihre Werke sind in der Stadtkirche zu sehen.

Vor vielen, vielen Jahren, da war "Biodeutsch" ein gutes Wort. Weil es mit Humor aufgeladen war. Kabarettist Mushin Omurca erfand den Begriff 1996 spontan auf der Bühne um dem gefühlten Anderssein als gebürtiger Türke mit deutschem Pass einen Ausdruck zu geben.

"Humor ist die beste Medizin, um mit schmerzhaften Erfahrungen gut umzugehen", sagte er einmal in einem Interview. Sein Ziel: Die Gegner mit Selbstironie entwaffnen.

Hätte Omurca geahnt, welchen Weg "Biodeutsch" nimmt, er hätte es wohl nie gesagt. Es sind jene Gegner, die das Wort zu ihrer Waffe gemacht haben, der Humor ist offenem Rassismus gewichen. Vergangenes Jahr wurde "Biodeutsch" zum Unwort gewählt.

Diese Transformation von Humor in Menschenfeindlichkeit war Ausganglage für die acht Fotografinnen und Fotografen, die auch in diesem Jahr ihre Gedanken und Ideen in der Darmstädter Ausstellung "Unwort-Bilder" künstlerisch zum Ausdruck bringen.

"Mit Satire hat der Begriff heutzutage nichts mehr zu tun", sagt Nouki, einer der Künstler und Initiatoren der Exposition, die seit Samstag in der Stadtkirche zu sehen ist. "Er wurde von Rechten und Rassisten gekapert. Für sie reicht es nicht mehr aus, einen deutschen Pass zu haben, um dazuzugehören."

Unwort-Ausstellung seit 21 Jahren

Seit nunmehr 21 Jahren beschäftigt sich die Darmstädter Gruppe mit den unschönen Wörtern, ihre Arbeiten präsentieren sie immer an verschiedenen Orten in der Stadt. Diesmal bildet die Stadtkirche die beeindruckende Kulisse. In großen Leuchtrahmen hängen die Fotografien in den Übergängen zu den Seitenschiffen von der Decke - immer zwei Bilder ergeben ein Werk. Die Motive brechen stark mit der sakralen Kirchenästhetik. Selten sieht man in Gotteshäusern derart viel Haut, ein Werk mutet schon fast pornografisch an.

Weitere Informationen Öffnungszeiten Die Ausstellung in der Stadtkirche Darmstadt läuft vom 22. bis 30.03.2025. Die Öffnungszeiten variieren . Zudem bieten die Fotografen und Fotografinnen mehrere Führungen an. Ende der weiteren Informationen

Die ausgestellten Fotografien sind so divers wie die Gruppe selbst. Manch eine greift das Unwort "Biodeutsch" direkt auf, bei anderen erschließt sich der Zusammenhang erst auf den zweiten Blick – oder den dritten oder vierten. "Wir haben eine große Palette an verschiedenen Arbeiten, die sich an Symboliken oder den Konsequenzen des Unworts abarbeiten", sagt Nouki. Es geht unter anderem um Doppelmoral, um Vorurteile, Ausgrenzung und Klischeedenken. "Wie immer ist das Spektrum der Herangehensweisen groß."

Die Künstler und Künstlerinnen haben ihre Bilder teils knapp, teils ausführlich kommentiert, Nouki präsentiert sein Werk "Für mich am liebsten biodeutsch" gänzlich ohne Anmerkung: "Betrachterinnen und Betrachter dürfen sich gerne einmal mehr als zwei Minuten mit einem Bild auseinandersetzen."

"Für mich am liebsten biodeutsch" Bild © Nouki

Deutsches Blut?

Sein Künstler-Kollege Stefan Daub wird mit seinem Werk "biodeutsch: Identität im Blut" konkreter. "Ich bin der Frage nachgegangen, was es eigentlich heißt, wenn man das Wort 'Biodeutsch' aus dem satirischen Kontext herausnimmt und wirklich zu einem ernsthaften Kriterium machen würde." Arisches Blut als Nachweis für das Deutschsein. Hat es alles schon gegeben.

"biodeutsch: Identität im Blut" Bild © Stefab Daub

Künstlerin aus Berlin zu Gast

Auf Einladung stellt auch die Berliner Fotografin Delia Baum ihr Werk "Limitierte Mitgliedschaft - nicht für alle erhältlich" aus. Ein Novum, noch nie zuvor hatte die Gruppe einen Gast an Bord. Weiße Haut, blonde Zöpfe und eine an Leni Riefenstahl erinnernden Ästhetik prägen ihren Beitrag.

"Ich wollte meinem Stil treu bleiben. In meinen Bildern ist meist viel Haut zu sehen, leicht verschwitzt, mit silbriger Anmutung", erklärt Baum. Durch den Begriff "Biodeutsch" werde "Deutsch" zu etwas, "das nicht nur auf Papier existiert, sondern an Haut und an Erwartungen geknüpft wird."

"Limitierte Mitgliedschaft - nicht für alle erhältlich" Bild © Delia Baum

Obwohl in der Kirche acht Einzelwerke hängen, versteht die Gruppe die Ausstellung als Gemeinschaftsprodukt. Immer wieder tauschen sich die Mitglieder im Vorfeld über Idee, Ansätze und auch über ihre Arbeiten aus. Dabei geht es mitunter auch kontrovers zu, sagt Nouki. In diesem Jahr habe sich eine Künstlerin nach längeren Diskussionen aus der Gruppe zurückgezogen, ihre Fotografien sind nicht zu sehen. "Das hat sie für sich selbst entschieden."

Bildergalerie Ausgewählte Werke aus 21 Jahren "Unwort-Bilder" Bild 1/19 Der Darmstädter Fotograf Nouki Ehlers hat das Unwort 2024 "Remigration" mittels Künstlicher Intelligenz visualisiert. Bild © Nouki Ehlers | zur Galerieansicht Bild 2/19 Im vergangenen Jahr visualisierte das Darmstädter Kollektiv das Unwort "Klimaterroristen". Albrecht Haag stellte Ex-Volkswagen-Boss Winterkorn einem Aktivisten der Letzten Generation gegenüber. Wer ist der wahre Klimaterrorist? Bild © Albrecht Haag | zur Galerieansicht Bild 3/19 Das Unwort 2021 war "Pushback". Julia Essl schreibt zu ihrem Bild: "'I ask for asylum in Poland' ist der Versuch einer Kommunikation zwischen Migrant und Grenzschutz. Aber es hilft ihnen nicht, sie werden zurückgewiesen." Bild © Julia Essl | zur Galerieansicht Bild 4/19 Künstlerin Rahel Wels hat das Unwort 2020 "Corona-Diktatur" mit einem schlafenden Menschen visualisiert, der in zwei Welten liegt. Zum linken Bild schreibt sie: "Nach einem anstrengenden Tag auf einer Querdenken-Demo irgendwo in Deutschland klingt der Abend im gemütlich warmen Bett angenehm aus." Rechts: "Nach einem anstrengenden Tag auf einer Kundgebung gegen irgendeine Diktatur auf diesem Globus endet der Abend schmerzhaft in der kalten Zelle." Bild © Rahel Welsen | zur Galerieansicht Bild 5/19 Andreas Zierhut hat das Unwort des Jahres 2019 "Klimahysterie" visualisiert. Unter die beiden Fotos hat er ein Bibelzitat aus der Schöpfungsgeschichte geschrieben: "Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan, und herrschet über Fische im Meer und über Vögel unter dem Himmel und über alles Tier, das auf Erden kreucht." Bild © Andreas Zierhut | zur Galerieansicht Bild 6/19 "Anti-Abschiebe-Industrie" war das Unwort 2018. Jens Steingässer ergänzte sein Werk mit zwei Paragrafen aus dem Grundgesetz: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich" und "Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden". Bild © Jens Steingässer | zur Galerieansicht Bild 7/19 "Zum Kotzen und beschissen, dass Lügen, als alternative Fakten tituliert, salonfähig gemacht wurden. Den Ekel und die Empörung, die die Bilder auslösen, sollte man gegenüber den Nutzern der alternativen Fakten empfinden", schreibt Nouki zu seinen Bildern zum Unwort des Jahres 2017 "Alternative Fakten". Bild © Nouki | zur Galerieansicht Bild 8/19 Zum Unwort des Jahres 2016 "Volksverräter" hat Jens Steingässer ein Paar fotografiert, das aus Mitgefühl aber völlig illegal einen jungen Afghanen nach Deutschland geschmuggelt hat. "Ihre Reaktion, als ich sie als Volksverräter ansprach: 'So schön hat uns ja noch keiner genannt!'", schreibt Steingässer. Bild © Jens Steingässer | zur Galerieansicht Bild 9/19 Zu ihren Bildern zum Unwort des Jahres 2015 "Gutmensch" schreibt Rahel Welsen: "Es ist gerade erschreckend einfach, sich von der aggressiven Stimmung in Deutschland und Europa mitreißen zu lassen. Man muss gar nicht mehr zum Nazi werden, es gibt reichlich Alternativen. Der Fremdenhass ist mitten in der Gesellschaft angekommen." Bild © Rahel Welsen | zur Galerieansicht Bild 10/19 Unter sein Bild zum Unwort "Lügenpresse" aus dem Jahr 2014 schreibt Andreas Zierhut: "Der Begriff greift schon vor einer Auseinandersetzung - egal, was die anderen zu sagen haben, egal wie unreflektiert die eigenen gesellschaftlichen Analysen sind: 'Lügenpresse' verweigert das Verständnis, verweigert Austausch und erschlägt Gegenargumente." Bild © Andreas Zierhut | zur Galerieansicht Bild 11/19 Das Unwort des Jahres 2013 war "Sozialtourismus". Bild © Nouki | zur Galerieansicht Bild 12/19 Die Medien projizieren die bösartige Frau, die eine Opferrolle vortäuscht, doch wie sieht die Wahrheit aus? Wie können wir noch zwischen Realität und Fiktion unterscheiden, wenn jeder Frau laut Jörg Kachelmann ein Opfer-Abo in die Wiege gelegt sei? Dadurch wird die tatsächliche Vergewaltigung verharmlost und die Glaubwürdigkeit noch mehr angezweifelt. In wie vielen Fällen sind es die Männer, die der Frau die Hörner aufsetzen, ihr Vortäuschung unterstellen?", erläutert Julia Essl ihre Bilder zum Unwort des Jahres 2012 "Opfer-Abo". Bild © Julia Essl | zur Galerieansicht Bild 13/19 Zum Unwort des Jahres 2011 "Döner-Morde" nutz Stefan Daub das Bild von der Henne und dem Ei: "Medien sprachen von den sogenannten Döner-Morden; aber von wem werden sie denn so genannt? Wo liegt der Ursprung dieses Ausdruckes? Greift die Presse die latente Fremdenfeindlichkeit der Gesellschaft auf oder erschafft sie sie? Was war zuerst da?", schreibt er. Bild © Stefan Daub | zur Galerieansicht Bild 14/19 Diese zwei Bilder hat Nouki zum Unwort des Jahres 2010 "alternativlos" beigesteuert. Das Linke ist unterschrieben mit: "Er hat sie verlassen. Sie sah keine andere Lösung; ich akzeptiere ihre Entscheidung. Nach jedem Suizid werden Stimmen laut, die die subjektive Ausweglosigkeit objektiv bewerten und eine alternative Lösung zum Selbstmord finden. Die Verstorbene wird dann als schwach oder “blind” bezeichnet. Wenn wir akzeptieren, dass es Alternativlosigkeit gibt, dann müssen wir den Freitod in unserer Mitte ebenso annehmen." Unter dem rechten steht: Die zeitgenössische Sklaverei in der Zwangsprostitution nimmt den Opfern jegliche Entscheidung in der Lebensgestaltung. Der vom Unterdrücker erteilte Tagesablauf ist alternativlos. Die Opfer sind völlig fremdbestimmt." Bild © Nouki | zur Galerieansicht Bild 15/19 "Ich bin ein rotes Tuch – für meinen Chef!", steht unter den Bildern von Alexandra Lechner zum Unwort "Betriebsratsverseucht" aus dem Jahr 2009. Bild © Alexandra Lechner | zur Galerieansicht Bild 16/19 Albrecht Haag hat sich zum Unwort 2008 Gedanken gemacht, wie man den gewonnenen Raum der "Notleidenden Banken" künftig nutzen kann. Bild © Albrecht Haag | zur Galerieansicht Bild 17/19 Was soll uns mit dem Begriff "Freiwillige Ausreise", dem Unwort des Jahres 2006, vorgegaukelt werden? Bild © Nouki | zur Galerieansicht Bild 18/19 Unter seine Bilder zum Unwort des Jahres 2005 "Entlassungsproduktivität" schreibt Andreas Zierhut: "Für viele Werktätige, die immer unterfordert waren, bedeutet die Entlassung überflüssiger Kollegen eine freudige Herausforderung. Leistung am Limit. Rekorde, die die persönliche Bestleistung toppen. Das bringt nicht nur Zufriedenheit, sondern auch Anerkennung. Entlassungsproduktivität kann somit als Sinn gebendes Element in der Ödnis unserer Spaßgesellschaft verstanden werden. Bild © Andreas Zierhut | zur Galerieansicht Bild 19/19 Durch Vanja Vukovics Bild zum Unwort "Humankapital" aus dem Jahr 2004 "geht zerbrechlich, fast schwebend, märchenhaft entrückt ein Mensch – oder ein Humankapital? Der Baum, so wie er da steht in dem ihm zugeteilten Stück Grün, steht ebenso wie das Wort 'Humankapital' symbolisch für verwaltetes Leben". Bild © Vanja Vukovic | zur Galerieansicht Ende der Bildergalerie

Austausch mit Künstlern

Die kritische Auseinandersetzung mit den Werken ist fester Bestandteil der "Unwort-Bilder"-Ausstellung. Nicht nur während des künstlerischen Prozesses, sondern auch im Laufe der Ausstellung. An verschiedenen Tagen finden Führungen statt, dort haben Interessierte die Möglichkeit, mit den Künstlerinnen und Künstlern in Austausch zu kommen. "Wir erzählen auch ein bisschen die Geschichten, die nicht in den Bilder zu sehen oder in den Texten zu lesen sind", sagt Daub.

Eine Anleitung zum Betrachten der Bilder soll das aber nicht sein. "Im Idealfall kommen die Menschen ins Nachdenken und gehen mit mehr Fragen nach Hause als sie hergekommen sind."