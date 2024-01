1324 bekam Hadamar die Stadtrechte - damals ein feierlicher Akt. Auch 700 Jahre später wird groß gefeiert: mit hochklassigen Konzerten, Veranstaltungen und Aktionen übers ganze Jahr.

Der Ort Hadamar hat eine lange Geschichte: Schon vor 5.000 Jahren lebten hier Menschen, wie ein Steinkistengrab aus der Jungsteinzeit beweist. 832 wurde Hadamar als "Hatimer" in einer Urkunde der Karolingerzeit erstmals erwähnt.

An Bedeutung gewann der Ort dann Anfang des 14. Jahrhunderts, als Hadamar Residenz der Grafen von Nassau-Hadamar wurde und am 14. Januar 1324 - vor genau 700 Jahren - die Stadtrechte erhielt. Das zugehörige Schloss prägt noch heute das Stadtbild.

Gedenkstätte erinnert an Euthanasie-Opfer

Eine andere Bedeutung bekam die mittelhessische Stadt dann in der NS-Zeit: Die psychiatrische Klinik dort wurde zu einer von sechs Tötungsanstalten, die Hitlers Euthanasie-Programm umsetzten. 14.500 Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen wurden hier ermordet.

Eine Gedenkstätte nahe der heutigen Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie erinnert an diese Verbrechen.

Wohnstadt mit Promi-Faktor

Heute verstehe sich Hadamar als lebenswerte Wohnstadt mit starker Heimatverbundenheit inmitten wunderschöner Landschaften, sagt Bürgermeister Michael Ruoff.

Auch ein prominenter Mitbewohner weiß das zu schätzen: Der irische Sänger Rea Garvey wohnt zeitweise mit seiner Familie am Rande des Westerwalds.

Rund 12.000 Menschen leben in Hadamar und seinen sechs Stadtteilen. Bild © Jürgen Lanio

Das Jubiläumsprogramm

Zum Stadtjubiläum hat die Stadt Hadamar ein umfangreiches Festprogramm geplant. Die größten Veranstaltungen zum Mitfeiern:

Konzertwoche

Die britischen Boogie-Legenden Status Quo rocken gemeinsam mit der Spider Murphy Gang am 27. Juni den Schlossplatz. 40 Jahre nach Gründung des Erfolgsduos Modern Talking wird Dieter Bohlen mit allen bekannten Hits seiner Kultband am 28. Juni auf die Bühne kommen, die Band Silbermond am 29. Juni.

Auch die Sängerin und ESC-Gewinnerin Lena kommt nach Hadamar und wird am 1. Juli unter anderem ihre aktuelle Single "What I Want" vorstellen. Mit Herz, Reibestimme und Lederjacke tritt kurz danach Ben Zucker auf, am 5. Juli ebenfalls auf den Schlossplatz.

LandLive, Festumzug und Glas-Preis

Gefeiert wird im Festjahr fast jeden Monat. Am 24. März wird zum Beispiel unter dem Motto "LandLive" Historisches und Zeitgemäßes aus Landwirtschaft, Handwerk, Institutionen und Vereinen in der Kernstadt gefeiert.

Im Juni gibt es im Schloß-Innenhof einen "Sommer-Treff in Weiß" mit gleichnamigem Dresscode, und am 7. Juli steigt der große Festumzug, bei dem Hadamarer Vereine und Gruppen ihre Interpretation der 700-jährigen Stadtgeschichte präsentieren.

Am 13. und 14. Juli wird die Innenstadt zu einem Mittelaltermarkt und am 28. September wird das 75-jährige Bestehen der Staatlichen Glasfachschule mit einem Festakt gefeiert.

Zum zweiten Mal verleiht die Stadt Hadamar außerdem den mit insgesamt 5.000 Euro dotierten Glaspreis für künstlerisch gestaltetes Glas.

Eine Graffiti des Frankfurter Künstlers Jan-Malte Strijek erinnert an die 700-jährige Geschichte Hadamars. Bild © Imago Images

Vorträge, Ausstellungen, Lesungen

Bei zahlreichen Veranstaltungen wird die Stadtgeschichte unter den verschiedensten Aspekten präsentiert: Zum Beispiel die historischen Entwicklung Hadamars vom Mittelalter bis etwa zum Jahr 1800: Wie hielt man im 14. Jahrhundert Hof, wie hat sich der Religionswechsel des Grafen ausgewirkt oder welche Verbindungen gab es zum Hof in Wien?

Zum dunklen Kapitel Euthanasie gibt es Führungen durch die Gedenkstätte Hadamar.

Das ganze Programm des Festjahres gibt es hier.

