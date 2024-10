Zum 35. Mal wurden am Freitagabend die Hessischen Film- und Kinopreise verliehen. Die Sieger in allen Hauptkategorien beschäftigen sich mit dem Leben zwischen verschiedenen Kulturen. Gefeiert wurde auch Schauspielerin Barbara Sukowa.

Mehrere Produktionen, in denen sich die Filmemacherinnen mit dem Leben zwischen zwei Ländern und Kulturen beschäftigen, sind am Freitagabend in der Alten Oper Frankfurt mit den Hessischen Film- und Kinopreisen ausgezeichnet worden.

Der Preis für den besten Spielfilm ging an "Shahid" von Narges Kalhor. Die in Teheran geborene Filmemacherin erzählt in dem autofiktionalen Stück von dem Versuch, aus ihrem Namen den Bestandteil Shahid (zu deutsch: Märtyrer) entfernen zu lassen.

In einer Mischung aus dokumentarischen und fiktionalen Elementen schaut sie auf ihr Leben zwischen deutscher Bürokratie und den Traditionen ihrer iranischen Familie. Mit einem Sonderpreis wurde außerdem Marja Burchard für die Filmmusik geehrt.

Weitere Informationen Die Gala im hr-fernsehen Hauptsache Kultur Spezial: Hessischer Film- und Kinopreis 2024

am Sonntag 20. Oktober um 18:30 Uhr im hr-fernsehen und anschließend in der ARD-Mediathek. Ende der weiteren Informationen

Als bester Dokumentarfilm wurde "Exile never ends" der türkisch-stämmigen Regisseurin Bahar Bektaş ausgezeichnet. Auch ihr Film gibt einen Einblick in ihren Familienkosmos: Ihr Bruder Taner, der im Gefängnis sitzt, hat seine vorzeitige Überführung in die Türkei beantragt. Die Eltern waren als politische Aktivisten aus dem Land geflohen. Er hofft dort auf einen Neubeginn.

Auszeichnungen für Drehbuch, Kurzfilm und Abschlussfilm

Weitere Preise gingen für das beste Drehbuch an Nur Muhammed Tarhan für "September bis September", für den besten Kurzfilm an Tianshu Yang und Xiaoxuan Yu von der Kunsthochschule Kassel ("Starren") und für den besten Abschlussfilm einer hessischen Hochschule an "Der Friedhof der Namenlosen" von Hesam Yousefi von der Hochschule Darmstadt.

Preis der Buchmesse würdigt "Ellbogen"

Eine deutsch-türkische Biografie steht auch im Mittelpunkt des Films, der mit dem "Preis der Frankfurter Buchmesse" für die beste Adaption ausgezeichnet wurde. Der undotierte Preis wurde nach zehn Jahren Pause erstmals wieder verliehen und ging an die Regisseurin Aslı Özarslan für ihre Verfilmung des Romans "Ellbogen" von Fatma Aydemir.

Regisseurin Aslı Özarslan (Mitte) wurde für die Verfilmung von Fatma Aydemirs (rechts) Roman "Ellbogen" ausgezeichnet. Bild © Steffen Edlinger/hr

"Der Film erzählt die bewegende Geschichte um Hazal sehr nah und dennoch schafft die Literatur-Adaption eine ganz eigene, außergewöhnliche Atmosphäre", begründete Juergen Boos, Direktor der Frankfurter Buchmesse, seine Entscheidung.

Ehrenpreis an Barbara Sukowa

Wie in jedem Jahr wurde ein Ehrenpreis des Ministerpräsidenten an eine Schauspiel-Persönlichkeit verleihen. In diesem Jahr erhielt ihn die Schauspielerin Barbara Sukowa.

Sie habe mit ihren intensiven und facettenreichen Darstellungen die Filmwelt nachhaltig geprägt, erklärte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zur Begründung und nannte etwa ihre Arbeit mit Regisseuren wie Rainer Werner Fassbinder und Margarethe von Trotta.

Schauspielerin Barbara Sukowa freut sich über den Ehrenpreis des Hessischen Ministerpräsidenten. Bild © picture-alliance/dpa

Hessischer Rundfunk vergibt Schauspieler*innenpreis

Der Hessische Rundfunk vergab bei der Gala den "Schauspieler*innenpreis" und einen Ensemblepreis. Der Darstellerpreis ging an Oliver Masucci für die Titelrolle in "Herrhausen – Der Herr des Geldes". Nominiert waren außerdem Havana Joy in "Love Sucks" und Dirk Martens in "Schleudergang".

Der Ensemblepreis geht an das Schauspiel-Team der ARD-Serie "Die Zweiflers". Auch der der mit 7.500 Euro dotierte Newcomerpreis, über dessen Vergabe der Kunst- und Kulturminister entscheidet, ging indirekt an die Serie.

David Hadda war Showrunner von "Die Zweiflers" Bild © Steffen Edlinger/hr

David Hadda war als Showrunner maßgeblich für die Serie verantwortlich, die das Leben einer jüdisch-deutschen Familie in Frankfurt und deren Delikatessengeschäft in den Mittelpunkt stellt. "David Hadda hat mit 'Die Zweiflers' den Zeitgeist getroffen und ein vielfältiges Bild von Frankfurt gezeichnet", erklärte Kulturminister Gremmels in seiner Begründung.

Auszeichnungen für 27 Kinos und Initiativen

Neben den Auszeichnungen stand auch die Förderung der hessischen Kinokultur im Fokus: Der Hessische Kinopreis, dotiert mit 150.000 Euro, ging in diesem Jahr an insgesamt 27 Filmtheater , darunter 17 gewerbliche und zehn nicht-gewerbliche Kinos. Damit solle die Vielfalt der hessischen Kinolandschaft weiter gestärkt werden, erklärte Kulturminister Gremmels: "Kinos sind wertvolle Orte der Kultur, die wir in Hessen weiter fördern möchten."

Schauspielerin Caroline Peters war Laudatorin für die 27 ausgezeichneten Kinos. Bild © Steffen Edlinger/hr

Unter den nicht-gewerblichen Preisträgern sind das Murnau Filmtheater Wiesbaden, das Kommunale Kino Weiterstadt und Eschborn K, unter den gewerblichen Filmtheatern Häuser von Witzenhausen bis Darmstadt.

Weitere Informationen Die Sieger-Filme in Sieger-Kinos Am Wochenende nach der Gala, dem 19. und 20. Oktober, haben Filmliebhaber die Gelegenheit, die Siegerfilme in einigen der ebenfalls ausgezeichneten hessischen Kinos zu sehen, darunter das BALi Kino in Kassel, das Programmkino Rex in Darmstadt, die FilmBühne Bad Nauheim und das Cinéma in Frankfurt. Ende der weiteren Informationen

Die Nominierten aller Kategorien

In insgesamt fünf Kategorien hatte die Jury des Filmpreises je drei Produktionen oder Personen nominiert:

Weitere Informationen Kategorie Spielfilm: " Cuckoo" von Tilman Singer

von Tilman Singer " Klandestin" von Angelina Maccarone

von Angelina Maccarone "Shahid" von Narges Kalhor Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Kategorie Dokumentarfilm " Exile Never Ends" von Bahar Bektas

von Bahar Bektas " Sisterqueens" von Clara Stella Hüneke

von Clara Stella Hüneke "Watching You – Die Welt von Palantir und Alex Karp" von Klaus Stern Ende der weiteren Informationen

In diesen Kategorien betrug das Nominierungsgeld 4.000 Euro.

Weitere Informationen Kategorie Kurzfilm "Der perfekte Tag" von Christoph Lauenstein und Wolfgang Lauenstein

von Christoph Lauenstein und Wolfgang Lauenstein " Kûnstscheissé" von Mark Menzel

von Mark Menzel "Starren" von Tianshu Yang Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Kategorie Hochschulabschlussfilm " Der Friedhof der Namenlosen" von Hesam Yousefi, Hochschule Darmstadt

von Hesam Yousefi, Hochschule Darmstadt " Die Stadt ist die Gilde und die Gilde ist die Stadt" von Jonas Leichsenring, Kunsthochschule Kassel

von Jonas Leichsenring, Kunsthochschule Kassel "It’s (Not) A Men’s World" von Julia Gens und Franziska Rozicki, Kunsthochschule Kassel Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Kategorie Drehbuch: "Der 2. Stern von rechts" von David Ungureit und Markus Dietrich

"Out Of Place" von Alison Burns

"September bis September" von Nur Muhammed Tarhan Ende der weiteren Informationen

Das Nominierungsgeld in diesen Kategorien betrug jeweils 1.000 Euro.