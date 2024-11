Audio starten

Der Krieg in Israel, immer stärkere Anfeindungen gegen Juden in Deutschland und das Drängen eines Freundeskreises: All das hat eine Frankfurter Jüdin dazu gebracht, ihre Familiengeschichte als Buch aufzuschreiben. 'Nur niemals aufgeben!' gibt es jetzt als Hörbuch, liebevoll bearbeitet und mit Musik verpackt, in dem die Geschichte der Autorin mit dem Pseudonym Rodika Rosenbaum hörbar gemacht wird.

Eine Gruppe von Menschen, allen voran die Initiatorin und Sprecherin Christina Pfeffer-Eretier, haben Herzblut, Geld und Energie in dieses Projekt gesteckt. Eine Crowd-Funding-Initiative hat zwar nicht genug eingebracht, aber die Gruppe gab nicht auf. Diese Geschichte muss gehört werden, finden sie. Zur Erinnerung. Aber auch als Grundlage für den Diskurs, der Ressentiments abbauen soll.