Audio starten

"Jugend ohne Gott" - Das Buch haben wahrscheinlich viele in der Schule gelesen. Ödön von Horváth hat es 1937 geschrieben. Ein humanistisch gebildeter Lehrer unterrichtet darin eine Klasse, die die Ideen des Nationalsozialismus in sich aufgesogen hat. Als er eine fremdenfeindliche Bemerkung in einem Klassenaufsatz verurteilt, bekommt er es nicht nur mit dem Vater des Schülers zu tun, sondern mit der ganzen Klasse. In Kassel ist der Roman als Theaterstück im Theater im Fridericianum aufgeführt worden, und bereits jetzt sind alle Vorstellungen ausverkauft.

Ankündigung auf: www.staatstheater-kassel.de

Sendung: hr2-kultur, "Am Morgen", 18.02.2025, 7:35 Uhr