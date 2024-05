Audio starten

Bücher und die Türme der Skyline gehören in der Stadt der Buchmesse zusammen und so verbindet LiteraTurm die beiden Frankfurter Wahrzeichen. Die Lesungen finden zum Beispiel im Taunusturm oder im Opernturm statt. Das Motto in diesem Jahr heißt "On Beauty" - alles dreht sich um die Schönheit. Dabei spielen auch der 300. Geburtstag von Immanuel Kant, der 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich und der 100. Todestag von Franz Kafka eine Rolle. An sechs Tagen finden insgesamt 24 Veranstaltungen mit mehr als 60 Beteiligten statt.