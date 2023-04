Audio starten

Eigentlich sollte der erste Geburtstag des Museums für elektronische Musik (MOMEM) pünktlich am heutigen Jahrestag groß gefeiert werden - mit Livemusik von Markus Nikolai, Dan Bay und Sven Boddenberg. Stattdessen wurde die Party kurzfristig auf den 13. April verschoben. Die Macher hatten nicht auf dem Schirm, dass das Tanzverbot am Karfreitag auch ihre Veranstaltung betreffen würde. Tickets behalten ihr Gültigkeit, wer am 13. nicht kommen kann wird gebeten, die Veranstalter zu kontaktieren.