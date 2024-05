Audio starten

Was passiert, wenn sich die eigene Staatangehörigkeit ändert, was bedeutet Migration in Deutschland und wie wirkt sich der Aufenthaltsstatus auf Wohnen, Reisen oder das Zusammenleben aus? All das können Jugendliche im neuen digitalen Lernprojekt der Arolsen Archives erfahren. In sieben unterschiedlichen Mini-Games können sie durch zuhören, quizzen, klicken oder lesen die NS-Geschichte und die Entwicklung der Demokratie nach 1945 interaktiv erleben.