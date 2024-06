Neue Stolperschwelle in Idstein erinnert an Opfer des Dritten Reichs

Mehr als 700 Menschen sind zwischen 1933 und 1945 im Kalmenhof in Idstein (Rheingau-Taunus) den Gräueltaten der Nazis zum Opfer gefallen, darunter viele Kinder. Eine am Mittwoch verlegte Stolperschwelle soll an sie erinnern.