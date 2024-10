Preise für Musicals in Hessen

Beim diesjährigen Deutschen Musical Theater Preis sind zwei Produktionen aus Hessen ausgezeichnet worden.

In der Kategorie "Bestes Buch" ging der erste Platz an das Musical "Die Gänse- magd", das in diesem Jahr bei den Brüder Grimm Festspielen in Hanau uraufgeführt wurde. Als "Bestes Revival" und für das "Beste Sounddesign" gab es zwei Auszeichnungen für die Fuldaer Neuinszenierung des Stücks "Die Päpstin" in diesem Sommer. Als bestes Musical wurde "Die Königinnen" am Staatstheater Linz von der Deutschen Musical Akademie geehrt.