"Let me entertain you." Dieser Song ist bei Robbie Williams Programm. Jetzt hat der britische Superstar die Frankfurter Festhalle gerockt - und die Fans dabei auch tief in seine Seele blicken lassen.

Das Konzert in der Frankfurter Festhalle startet gleich fulminant mit "Let me entertain you". Das Bühnenbild, erst unspektakulär, öffnet sich plötzlich und gibt erstaunlich viele Ebenen frei. In goldenem Glitzerfummel betritt Robbie Williams die Bühne. Die Menge tobt sofort, auch auf den Sitzrängen springen alle auf. Für die kommenden zwei Stunden braucht an diesem Mittwochabend hier niemand mehr seinen Sitz.

"Feel", "She's the one" - bei ausnahmslos jedem Titel wird mitgesungen, getanzt oder auch mal gehüpft. Williams lässt kaum einen Hit aus den letzten 25 Jahren seiner Karriere aus. Die vorwiegend weiblichen Fans geraten außer Rand und Band - und das, obwohl die meisten längst nicht mehr im Teenager-Alter sind. Robbie Williams wirkt wie eine Verjüngungskur.

Der harte Weg zum Glück

Während des Konzerts, dem ersten von zweien in Frankfurt, zeigt sich der einstige Bad Boy von einer ausgesprochen empfindsamen und verletzlichen Seite. Er erzählt, wie es damals für ihn war, aus der Band "Take That" geschmissen zu werden, und spricht über dunkelste Zeiten in seinem Leben. Gerettet hätten ihn vor allem seine Frau, mit der er mittlerweile seit 17 Jahren zusammen ist, aber auch seine Fans, die immer an ihn geglaubt hätten. Heute wisse er, dass er damals nicht vor etwas wegrannte, sondern zu etwas hin, nämlich zu seinem endlich gefundenen Glück im Leben.

Der britische Popstar beweist aber auch viel Humor im Umgang mit seinen Fans. Da ist zum Beispiel Fan Frank in der ersten Reihe, der eher gequält aussieht - da widmet ihm Robbie Williams kurzerhand den Song "Come Undone". Später macht er sich auf großer Leinwand über das erste Musikvideo von "Take That" lustig, gegen Ende des Konzerts gibt es dann noch ein Geburtstagsständchen für Fan Jasmin.

Show ohne Schnickschnack

Der britische Popstar behält sein glitzerndes Bühnenoutfit durchgängig an und tanzt nur bei wenigen Songs - und doch ist seine Show sehr einnehmend und professionell. Die Stimme des 49-Jährigen klingt dabei wie im Radio, trotz des typischen Festhalle-Halls. Obwohl Williams sein Bad-Boy-Image nie loswerden konnte, wird klar: Der Mann ist erwachsen geworden.

Nach eineinhalb Stunden geht er dann von der Bühne - ohne seinen Hit "Angels" gesungen zu haben. Schluss, aus, Ende? Natürlich nicht. Er kommt zurück und spielt noch drei Zugaben, "Angels" inklusive. In einer hr3-Umfrage danach sind die Fans in der ausverkauften Festhalle durchweg begeistert: "Robbie ist eben einfach einer der größten Entertainer der Welt". Dem ist nichts hinzuzufügen.