Bestes Wetter, Festivalfeeling und rosa Kaiserkronen: Roland Kaiser spielt beim ausverkauften Open-Air-Konzert in Willingen 50 Hits aus 50 Jahren. Seine Texte sind anzüglich, sein Publikum stört das nicht - im Gegenteil.

Pünktlich um 20 Uhr steht der Mann auf der Bühne, auf den hier alle gewartet haben: Roland Kaiser. Vor zwei Jahren hat der Wahl-Münsteraner seinen 70. gefeiert. Das sieht man ihm an: die Bewegungen sind etwas steifer, das Haar grauer geworden.

Seiner Popularität hat das Älterwerden keinen Abbruch getan. Im Gegenteil: das Publikum liebt ihn für seine Authentizität. Kaiser verstellt sich nicht. So bleibt auch das Mitleid aus, das einen beschleicht, wenn Prominente ihrer Jugend hinterherjagen.

Konzert am Hang des Ettelsbergs

Rund 15.000 Menschen sind gekommen, um mit Kaiser in Willingen (Waldeck-Frankenberg) zu feiern. Das Publikum beim ausverkauften Roland Kaiser-Open Air ist durchmischt: Mittfünfziger, Paare im Rentenalter - und auffällig viele junge Leute. Viele haben T-Shirts mit Kaiser-Songtiteln an, Frauen tragen rosa Kaiserkronen, die Männer Bier.

Kaiserwetter am Ettelsberg! Rechts und links die Türme der Licht- und Tontechnik, der sogenannte FOH (Front of House). Bild © hr/Stefanie Küster

Achtung, Ohrwurm-Gefahr

"Gut, dass ihr da seid" singt Kaiser, "ich hab euch ehrlich vermisst" - und blickt dabei in die Gesichter seiner Fans. Nahtlos weiter macht er mit seinem 80er-Jahre-Hit "Ich glaub es geht schon wieder los", einem Song über pure Lebenslust. Die verspüren hier gerade alle am Fuße des Ettelbergs.

Auf seinen einzigen Nummer 1-Hit "Santa Maria" muss hier keiner lange warten. Nach drei Songs und einem Medley ertönen die ersten unverkennbaren Takte zum gesummten "Mmm-nana-Mmm-nana-Mmm-nana- Uuh-a". Bereits jetzt fragt man sich, ob man diesen Ohrwurm überhaupt nochmal los wird.

Doch weitere werden folgen. An der Rückwand der Bühne werden Auftritte des jungen Kaisers synchron zur Musik projiziert. Fast wirkt es, als würde er die Songs mit seinen jungen Selbst im Duett singen.

Mit seinem Programm "50 Jahre - 50 Hits" tourt Kaiser schon seit zwei Wochen durch Deutschland. Das ausverkaufte Open Air Konzert in Willingen ist am Samstagabend die erste Station in Hessen. Zweieinhalb Stunden dauert seine Show, die 50 Hits hat er zum Teil in drei Medleys kombiniert. Auch in Frankfurt wird er noch auftreten.

Eindeutig zweideutig

Viele Texte seiner Songs sind zum Teil eindeutig zweideutig. Und sie stehen im krassen Kontrast zu dem Mann, der auf der Bühne steht. Kaiser singt Zeilen über einen Dreier (in "Du, deine Freundin und ich") oder den Wunsch nach einem Seitensprung mit der Frau des eigenen Freundes (in "Manchmal möchte ich schon mit Dir").

Im Oliver Onions-Cover "Santa Maria" vom Anfang kommt einem bei der Zeile "Ich hielt deine Jugend in den Händen" ein Mädchen in den Sinn, das zum ersten Mal Sex hatte.

Dabei steht der 72-Jährige im Maßanzug, Weste und gestärktem Hemd auf der Bühne. Im Publikum: viele junge Frauen. Unbestreitbar sind Songs mit teils fast schon pornografischen Inhalten nicht ihm allein zuzuschreiben.

Die gesamte Schlagerbranche, Popmusik, Hip-Hop - alle musikalischen Genres sind voll davon. Nur in deutsch gesungen, versteht man die Botschaft in poetisch verpackten Worten einfach besser.

Kaiser kokettiert damit. Es werde immer behauptet, er singe nur "über das eine", ruft er ins Publikum. Das stimme so nicht, schließt er an, aber "für mich ist das eine eines der schönsten Ding auf der Welt".

Verstörende Zwischentöne statt Schlager-Klischees

Das stört in Willingen niemanden. Im Gegenteil. Hier wird lauthals mitgesungen. Und getanzt. Und auch geschunkelt, wie es sich für ein echtes Schlagerkonzert gehört.

"Du weißt, was er will mit seinen Texten", sagt eine junge Frau. Kaiser spreche es aus, aber anders verpackt. Er rede "nicht um den heißen Brei", sondern bringe es auf den Punkt, so ein anderer. Das passe zur Zeit, die relativ freizügig sei.

Bei allem schlüpfrigen Inhalt: Nach Klischees oder Phrasen sucht man in Kaisers Songs vergeblich, Er besingt eher die verstörenden Zwischentöne und hangelt sich immer eng am Abgrund menschlicher Emotionen entlang - auch auf seinem aktuellen Album "Perspektiven", von dem er mehrere Titel anstimmt.

Gänsehautmoment bei "Liebe kann uns retten"

Doch wer Kaiser auf den Schlager reduziert, der tut ihm Unrecht. Beim Song "Liebe kann uns retten" werden weiße Taschentücher geschwenkt - ein Gänsehautmoment. Der Song handelt vom Hass in der Welt, Fakenews und dem Glauben, dass das Gute gewinnen kann, wenn man zusammenhält.

Mit seiner 16-köpfigen Band und den Background-Sängerinnen zeigt der Kaiser eine breite Vielfalt - an Songs, Arrangements und auch an Menschen.

"Bis zum nächsten Mal"

Bei jedem Song klingt Kaisers Stimme präsent und klar. So auch beim Mega-Hit "Warum hast Du nicht nein gesagt" von 2014. Kaiser hat den Song mit Maite Kelly eingesungen. Auf Youtube hat das Video bis heute mehr als 160 Millionen Aufrufe - mehr als Helene Fischers "Atemlos". In Willingen muss der Song ohne Kelly auskommen. Ihren Part übernimmt eine Background-Sängerin.

Das Konzert endet wie die meisten Kaiser-Konzerte: mit dem Song "Bis zum nächsten Mal". Kaiser geht von der Bühne und hinterlässt ein begeistertes Publikum mit mindestens einem Ohrwurm. Sein letzter Songtitel lässt hoffen, dass Kaiser nicht zum letzten Mal in Willingen war.

Der politische Kaiser

Eine politische Botschaft verkneift der Sänger sich an diesem Abend vor der Europawahl, obwohl 15.000 Menschen an seinen Lippen hängen.

Kaiser wurde mehrfach für sein soziales Engagement ausgezeichnet. Dazu ist er ein politischer Mensch. Das langjährige SPD-Mitglied hat sich eindeutig gegen die Pegida-Bewegung in Ostdeutschland positioniert und erst kürzlich die schweigende Mehrheit aufgerufen, sich gegen den wachsenden Antisemitismus in Deutschland zu stemmen.

