Niemand muss bis zum Sommer warten: In ganz Hessen gibt es schon im Frühjahr Musik-Festivals: Hip-Hop, Jazz, Rock, Techno - wir stellen sieben Festival-Highlights vor.

Musik-Fans aufgepasst, bei vielen Festivals läuft der Ticketverkauf. Die ersten Events starten schon sehr bald. Sieben Festival-Highlights für Early-Birds.

Silobrand Frostival in Morschen

Es ist nach Angaben der Organisatoren das heißeste Festival in der frostigen Jahreszeit und eines der ersten im Jahr überhaupt: das "Silobrand Frostival ", ein Open-Air im Ortskern von Morschen-Wichte (Schwalm-Eder). Auf dem Programm stehen Punk und Alternative Rock, auf der Speisekarte heiße Suppe und mehr.

Wem das zu kalt ist: Vom 25. bis 27. Juli steigt in Morschen das Silobrand (Sommer-) Festival.

Silobrand Frostival

Wann? 17. Februar

Wo? Morschen-Wichte

Eintritt? 10 Euro

Taunus Metal in Oberursel

Die Subkultur Heavy Metal und ihren Nachwuchs fördern, das hat sich der Verein Taunus Metal e.V. zur Aufgabe gemacht und organisiert daher seit 2007 das "Taunus Metal Festival". Geboten werden 20 Musik-Acts an zwei Tagen, darunter auch internationale Bands. Bis auf wenige Ausnahmen spielt jede Band für 45 Minuten auf der Bühne.

Das Festival findet in der Burgwiesenhalle in Oberursel (Hochtaunus) statt. Wer aber schon Ende März Lust auf ein Open-Air-Erlebnis hat, kann das kostenlose Camping-Angebot direkt bei der Halle nutzen. "Die Atmosphäre des Festivals ist nicht zu vergleichen mit großen Festivals", sagt Dennis Krailing vom Verein Taunus Metal. Es sei sehr familiär und friedlich und man könne sich schnell untereinander kennenlernen.

Beim Taunus Metal Festival. Bild © Dennis Krailing

Taunus Metal Wann? 5. und 6. April

Wo? Burgwiesenhalle in Oberursel (Hochtaunus)

Eintritt? Tagestickets gibt es ab 30 Euro, das Wochenendticket ab 48 Euro

Weser Metal Meeting in Reinhardshagen

Auch Nordhessen hat ein kleines Festival zu bieten, das alle Genres des Metal bedient: das "Weser Metal Meeting" in Reinhardshagen (Kassel). Das vereinsgeführte Festival präsentiert dort wieder Live-Metal in der Wesertaltalle in Reinhardshagen - gesammelt an einem Tag.

"Wir sind selbst passionierte Konzert- und Festival-Fans, das ist der Ursprung unseres Vereins", sagt der Vereinsvorsitzende Sebastian Most. Jeder, der das Festival besuche, könne schnell merken, dass die Organisatoren mit Herzblut dabei sind.



Weser Metal Meeting Wann? 27. April

Wo? Wesertalhalle Reinhardshagen (Kassel)

Eintritt? Tickets 25 Euro im Vorverkauf

Swing and Wine Festival in Bad Hersfeld

Das "Swing and Wine Festival" geht 2024 in die dritte Runde. In der Bad Hersfelder Altstadt können am Pfingstwochenende an fünf Tagen Live-Musik und Winzer-Weine genossen werden. Es gibt dabei allerdings nicht nur Swing-Musik (und nicht nur Wein), das Festival setzt auf einen Mix aus Swing, 50's, Rock & Pop und Gospel.

"Das Festival ist Entspannung im Grünen mitten in der Stadt und in einem historischen Ambiente", sagt Lisa Hendrich vom Stadtmarketing. Im vergangenen Jahr hat das Festival rund 19.000 Besucherinnen und Besucher empfangen.

"Swing and Wine" ist ein Festival im Altstadt-Flair. Bild © Swing and Wine Festival

Swing and Wine Festival Wann? 16. bis 20. Mai

Wo? Stiftsbezirk in Bad Hersfeld

Eintritt? Freier Eintritt, um den Erwerb von Spenden-Buttons wird gebeten

Schlossgrabenfest in Darmstadt

Von Hip-Hop bis Schlager, von Pop bis Poetry Slam: Bei den mehr als 60 Konzerten auf dem Schlossgrabenfest in Darmstadt sind fast alle Genres vertreten. Rund um das Residenzschloss mitten in der Stadt können vier Tage lang Konzerte und Club-Sounds auf drei Live-Bühnen erlebt werden.

Für das Bühnenprogramm mit bekannten Acts und Newcomern braucht es ein Ticket, für das angrenzende Weindorf auf dem Marktplatz aber nicht. "Hier trifft Jung auf Alt, Tradition auf Neues", sagt Veranstalter Thiemo Gutfried. "Das ist eine einzigartige Atmosphäre - zu sehen, wie alle gemeinsam feiern, die Musik lieben".

Für das Schlossgrabenfest wird die Darmstädter Innenstadt zum Festival-Gelände. Bild © Björn Friedrich

Schlossgrabenfest Wann? 16. bis 19. Mai

Wo? Darmstädter Innenstadt

Eintritt? Tagestickets kosten ab 9,98 Euro, freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahre

Rave and Sun Festival in Gießen

Zum zweiten Mal steigt in der WM Arena in Gießen im Mai das "Rave and Sun Festival ". Geboten wird - wie der Name schon sagt - Techno satt: Auf zwei Bühnen legen zwei Dutzend DJs aus ganz Deutschland auf.



Rave and Sun Wann? 24. und 25. Mai

Wo? WM Arena in Gießen

Eintritt? ab 15 Euro

Rock den Acker in Nidderau

Das Besondere ist die Verbundenheit mit der Region: "Rock den Acker" in Nidderau (Main-Kinzig) bietet Rock- und Metal-Musik unter freiem Himmel, einen Biergarten, Foodtrucks und Camping.

Und: Der "Rock den Acker"-Verein setzt beim Line-up vor allem auf junge Musiker und Musikerinnen aus der Region, etwa 20 Bands sind an den zwei Haupttagen dabei.

Metal-Musik aus der Region kann bei "Rock den Acker" in Nidderau gehört werden. Bild © Rock den Acker – Nidderau e.V.

Rock den Acker Wann? 30. Mai bis 1. Juni

Wo? Nidderau-Erbstadt (Main-Kinzig)

Eintritt? Tickets gibt es ab 34 Euro

