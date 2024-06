Schulpreis im Gedenken an Anne Frank

49 Schulen in Hessen nehmen heute am Anne-Frank-Tag teil, ein bundesweiter Schulaktionstag gegen Antisemitismus und Rassismus. Der Aktionstag erinnert an die Lebensgeschichte des jüdischen Mädchens Anne Frank.

Die Schüler sollen sich heute mit ihrer Lebensgeschichte und den Verbrechen der NS-Zeit auseinandersetzen. Unterstützt von der Bildungsstätte Anne Frank wird in der Frankfurter Paulskirche auch der Frankfurter Schulpreis verliehen.

Es werden Projekte ausgezeichnet, die Toleranz und Miteinander fördern. Zehn Schulen sind nominiert, darunter die Bethmann-Schule und die Carl-von-Weinberg-Schule in Frankfurt.

Anne Frank wurde vor 95 Jahren in Frankfurt geboren. Vor den Nazis nach Amsterdam geflüchtet, versteckte sie sich mit ihrer Familie jahrelang in einem geheimen Hinterhaus. Im Versteck schrieb sie ihr weltbekanntes Tagebuch.