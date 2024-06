Umbau-Pläne in Frankfurter Innenstadt Unternehmen plant Grundschule im P&C-Haus auf der Zeil

Die Innenstädte suchen nach neuen Konzepten. In Frankfurt will sich ein großes Kaufhaus jetzt in eine "Multi-Use-Immobilie" verwandeln: mit Sporthalle, Hotel und öffentlicher Dachterrasse. Auch eine Grundschule ist geplant. Nicht alle sind begeistert.