Sonderausstellung "Guter Stoff" in Kassel

Audio Sonderausstellung "Guter Stoff" in Kassel

Audio starten

Gesteppte Volants, gerüschte Hemden und goldene Schleifen über dem Po - all das gibt es in einer Sonderausstellung im Kasseler Schloss Wilhelmshöhe zu sehen. Sie präsentiert die kostbarsten Stücke aus der Kostümsammlung vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert. An den 16 Exponaten können Besucherinnen und Besucher sehen, wie sich Mode, Stil und Geschmack im Lauf der Zeit weiterentwickelt haben.