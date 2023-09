Audio starten

Das Krimifestival Gießen feiert Jubiläum. Am Freitag (29. September) startet das beliebte Festival in die 20. Auflage. Passend zum runden Geburtstag wird das Programm aus 20 Veranstaltungen bestehen. Gelesen wird unter anderem in einer Tanzschule, einer Sauna und in der Licher Brauerei.