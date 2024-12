Techno als Genre gab es noch nicht mal richtig, da wusste Talla 2XLC schon: Elektronische Musik ist die Zukunft. Vor 40 Jahren rief er in einer Frankfurter Kellerdisco den "Technoclub" ins Leben. Bis heute lockt die Partyreihe tausende Fans auf die Floors.

Putenschnitzel "Talla Art" mit Zwiebelsoße, Knoblauch und Pommes Frites, in den Größen von S bis XL – so ehrt ein Restaurant im Frankfurter Norden den Wegbereiter des Techno, Talla 2XLC.

"Ich trinke seit 21 Jahren keinen Alkohol mehr und rauche nicht", sagt der 61-Jährige, als er im hr an einer Apfelschorle nippt, "aber Burger und Schnitzel sind meine Schwäche."

Talla, immer nur Talla, bitte!

Andreas Tomalla, wie er bürgerlich heißt, wurde in Frankfurt-Bornheim geboren. Aufgewachsen ist er im Stadtteil Griesheim, am liebsten lässt er sich schlicht "Talla" rufen, wie er betont.

Er zählt zu den weltweiten Pionieren des kommerziellen Techno und Trance. "Aber dass es so groß wird und ich heute immer noch dabei bin, das hätte ich damals nicht geglaubt."

Mit dem "Technoclub" startete Talla 1984 eine Veranstaltungsreihe, die bis heute läuft. Bild © privat

Ein Fach im Plattenladen macht Geschichte

Die Idee zu seiner Veranstaltungsreihe "Technoclub" entsteht in den frühen 1980er-Jahren im Plattenladen City Music in der B-Ebene am Frankfurter Hauptbahnhof, wo Talla jobbt.

Platten mit den neuen Synthie- und Elektrosounds von Kraftwerk, Depeche Mode oder dem japanischen Yellow Magic Orchestra sortiert er in ein Fach unter einem eigenen Reiter namens "Techno".

"Der Begriff 'Technologie-Musik' hörte sich zu sperrig an", erklärt er. Damit ist die Bezeichnung für das Genre geboren.

Weitere Informationen Der "Technoclub" ist kein fester Ort Der "Technoclub" ist eine Veranstaltungsreihe, die seit ihrer Gründung 1984 in verschiedenen Locations zuhause ist – in Rhein-Main, Deutschland und weltweit. Unter dem Namen "Technoclub" erscheinen zudem seit 1997 CD-Kompilationen, auf denen Talla sich mit anderen namhaften DJs ein Mixbattle liefert. Gast auf der aktuellen Folge Nr. 73 ist Westbam. "Technoclub"-Geburtstagspartys finden am 7. Dezember im Offenbacher Club MTW und am 26. Dezember im Euro Palace in Wiesbaden statt. Ende der weiteren Informationen

Erste DJ-Jobs noch während der Ausbildung

Während seiner Ausbildung zum Industrie-Kaufmann legt Talla ein paar Mal in der Frankfurter Tanzschule Kiel-Blell Platten auf, aber seine Auswahl elektronischer Musik eckt nach eigener Aussage an.

Am 2. Dezember 1984 bezieht er dann mit einer Metallkiste voll Schallplatten das erste richtige Domizil des "Technoclub": die Kellerdisco "No Name" in der Steinwegpassage.

Sein Konzept schlägt ein, schon die erste Veranstaltung ist mit 380 Gästen sehr gut besucht. "Nur durch Mundpropaganda", erinnert sich Talla. "Und die erste Platte, die ich gespielt habe, war 'Let me go' von Heaven 17."

Teenagerfreundliche Öffnungszeiten

Sonntags von 15 bis 21.30 Uhr wird der "Technoclub" so zum Mekka der Synthiepopper und New Waver. Teenager aus dem Umland tanzen dort neben Nachtgestalten, die aus der Flughafendisco Dorian Gray zur Afterhour reingeschneit kommen.

"Es gab damals nicht viele Clubs dieser Art", sagt Talla. "In London gab's den Blitz-Club, wo Visage und Culture Club abhingen. Aber in Deutschland waren wir die ersten, die elektronische Musik in dieser Form dargeboten haben."

Talla und seine Frau Wafa lernten sich im legendären Club Dorian Gray kennen. Bild © privat

"Meine Wiege der elektronischen Musik"

Mit dem heutigen Techno-Sound hatte Tallas damalige Musikvorliebe noch wenig zu tun. "Anfangs war das viel englischer Wave-Sound", erklärt er. "Auch mit Gitarren, wie bei The Cure."

Der Sound habe sich über Electronic Body Music (EBM) und Industrial – mit kantigen Rhythmen und Stars wie Front 242 oder Nitzer Ebb – im Lauf der Zeit immer weiterentwickelt und der "Technoclub" mit ihm. "Er ist meine Wiege der elektronischen Musik".

Ein Abriss zum Geburtstag im Dorian Gray

Von Mitte 1987 bis zur Schließung Ende 2000 residiert der "Technoclub" mit kleinen Unterbrechungen in der Flughafendisco Dorian Gray in Frankfurt – für Talla und seine Mitstreiter der liebste Spielort, wie er sagt.

Legendär aus dem Ruder gelaufen sei etwa ein Auftritt der US-Band Nitzer Ebb zum fünften Geburtstag der Veranstaltungsreihe mit 2.000 Gästen.

"Vor dem großen Club im Gray war eine Stahltür, die wurde einfach eingedrückt, was eigentlich unmöglich ist", erinnert sich Talla. "Wir durften da nie wieder ein Konzert machen."

