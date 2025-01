Wenig Interesse an Kultur in Hessen

Obwohl Hessen nicht bei der Kultur spart, nutzen vergleichsweise wenig Menschen die Angebote. Das geht aus der Publikation "Kulturindikatoren auf einen Blick" des Statistischen Bundesamts hervor.

Bei den Kulturausgaben liegt Hessen im bundesweiten Vergleich im Mittelfeld: 114 Euro pro Einwohner gab das Land 2020 aus. Die Statistik zu Besuchen in Kulturinstitutionen basiert auf zum Teil recht alten Zahlen aus verschiedenen Jahren, ermöglicht aber zum jeweiligen Zeitpunkt dennoch einen Vergleich zwischen den Bundesländern.

Bei Kino-Besuchen rangiert Hessen im Mittelfeld: Die Statistik zeigt für 2022 in dem Bundesland 0,9 Besuche pro Einwohner - ein Wert, den auch zahlreiche andere Länder erreichen. Spitze ist Berlin mit 1,7 Besuchen je Einwohner.

Nur 0,3 Besuche in Museen

Auch in ihre Museen gehen die Hessen nicht allzu gern. 0,3 Besuche pro Einwohner weist die Statistik für 2021 aus. Die Konzerte öffentlich finanzierter Orchester ziehen in Hessen kaum Publikum an: Pro 1.000 Einwohner nutzten im Bundesland in der Spielzeit 2020/21 nur 3 Personen dieses Angebot.

Bei den öffentlichen Theatern sieht es in Hessen nicht ganz so schlecht aus. Die Statistik für die Spielzeit 2020/21 weist für Hessen 20 Besucher pro 1.000 Einwohner auf. An der Spitze liegt Sachsen mit 79, Schlusslicht ist NRW mit 10.