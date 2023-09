Nach Kritik aus Union - Faeser wehrt sich

Die Union hat die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für das erneute Fehlen in der Sitzung des Bundestagsinnenausschusses in der Debatte um den entlassenen Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) Schönbohm scharf kritisiert.

Faeser wehrte sich später in der Diskussion - und verwies indirekt auf die anstehende Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober, bei der sie für die SPD als Spitzenkandidatin ins Rennen geht. "Ich verstehe ja, dass Sie in den kommenden Wochen alles tun werden, um mich mit Dreck zu bewerfen. Ich kann Ihnen aber sagen, liebe Union, ich mache meine Arbeit." Faeser verteidigte die Neuaufstellung an der Spitze des BSI.

Der Vorsitzende des Bundesinnenausschusses, Lars Castellucci (SPD), nahm Faeser gestern Abend im Interview mit dem heute journal im ZDF in Schutz. Es würden immer wieder gleiche Kritikpunkte gegen Faeser angeführt werden, "auch wenn sie im Ausschuss bereits widerlegt worden sind", betonte er.