Kassel ist Hessens grünste Großstadt

Die grünste Großstadt in Hessen ist Kassel. Dort gibt es im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Bäume an Straßen, auf öffentlichen Plätzen und in Parks. Das hat eine hr-Umfrage unter den zehn größten Städten Hessens ergeben. Die Bewertung richtet sich nach der Anzahl der sogenannten Stadtbäume, Waldflächen zählen nicht mit.

Kassel hat rund fünf Stadtbäume pro zehn Einwohner. Der Durchschnitt in Hessens größten Städten liegt bei drei Bäumen pro zehn Einwohner - das ist zum Beispiel in Gießen, Frankfurt und Darmstadt so. 🌳