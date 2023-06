Toter bei Brand in Mehrfamilienhaus in Weiterstadt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Weiterstadt ist eine Person ums Leben gekommen. Sie wurde leblos in ihrer Wohnung gefunden. Auch in Rüsselsheim brannte es in einem Wohnhaus.

Am frühen Sonntagmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in Weiterstadt gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, stand eine Dachgeschosswohnung in dem Acht-Parteien-Haus in Flammen.

Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine tote Person. Ihre Identität ist bislang ungeklärt. Weitere Verletzte gab es keine.

500.000 Euro Schaden

Einige der Wohnungen in dem Gebäude sind nicht mehr bewohnbar. Um die Unterbringung der Bewohnerinnen und Bewohner kümmert sich die Feuerwehr. Insgesamt 95 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beträgt nach Schätzungen rund eine halbe Million Euro.

Audiobeitrag Audio Rüsselsheimer Mehrfamilienhaus in Flammen Audio Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst stehen vor dem betroffenen Haus in Rüsselsheim. Bild © Keutz TV Ende des Audiobeitrags

Acht Verletzte in Rüsselsheim

Auch in Rüsselsheim gab es einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Acht Menschen, darunter zwei Kinder, wurden ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, war am Samstagabend in dem Gebäude ein Brand in der Wohnung eines 52-Jährigen ausgebrochen.

Mit Unterstützung seines Pflegers und Nachbarn retteten die Einsatzkräfte den gehbehinderten Mann aus seiner brennenden Wohnung. Polizei und Feuerwehr evakuierten das restliche Haus.

Keine lebensgefährlichen Verletzungen

Die Bewohner, die ins Krankenhaus kamen, wurden dort auf eine mögliche Rauchvergiftung untersucht. Lebensgefährliche Verletzungen seien nicht entstanden.

Bis auf zwei Wohnungen sind laut Polizei alle anderen Wohnungen bewohnbar. Die Schadenshöhe sowie Brandursache waren noch unklar.