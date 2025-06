Neues Gewerbegebiet in Wetzlar soll entstehen - trotz Protest

In Wetzlar (Lahn-Dill) soll auf knapp 13 Hektar ein großes neues Gewerbegebiet entstehen. Das hat gestern Abend die Stadtverordnetenversammlung entschieden. Die Fläche im Norden des Stadtteils Müncholzhausen ist so groß wie 18 Fußballfelder - oder 0,00005 mal das Saarland. Das soll jetzt an den Projektentwickler Revikon verkauft werden.

Vor dem Rathaus protestierten während der Sitzung gestern rund 30 Personen. Sie werfen der Stadt vor, dass etwa der Ortsbeirat in Münchholzhausen nicht an dem Vergabeverfahren beteiligt worden sei. Schon vorher haben die Kritiker mutmaßliche Mängel an der Beschlussvorlage beim Regierungspräsidium Gießen angezeigt. Das half aber am Ende nichts: Beschlossen worden ist das Gewerbegebiet trotzdem, mit 29 zu 23 Stimmen.