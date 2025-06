Welche Traditionen und Rituale gibt es bei Ihnen auf'm Ort?

Hessen ist Stadt, Hessen ist Land und Hessen ist auch manchmal richtig Dorf. Sie wollen einen Beweis? Heute findet in Schwalmstadt-Ziegenhain (Schwalm-Eder) das Lattchen statt - traditionell am Kirmesmontag von der Freiwilligen Feuerwehr Ziegenhain durchgeführt. Huh, werden Sie sich fragen, wer oder was ist denn ein Lattchen?

Die Tradition geht so: Neubürgerinnen und -Bürgern des Ortes wird ein Salatkopf ("Lattch") an den Arm gebunden. Anschließend werden sie von der Feuerwehr dreimal in die Luft gehoben. So werden sie in die Gemeinschaft der Ziegenhainer aufgenommen. Quasi Einbürgerung.

Soweit, so schön! Da ich aber glaube, dass wir hier in Hessen noch mehr Rituale haben, möchte ich Sie fragen: Welche Traditionen und Rituale gibt es in Ihrem Dorf? Vielleicht bekommen wir noch ein paar zusammen und können alle anderen auch daran teilhaben lassen! Schreiben Sie mir über dieses Formular.