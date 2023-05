Fraunhofer-Institut in Kassel weiht neuen Campus ein

Das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) hat heute gleich doppelten Grund zur Freude: Am Vormittag wird am Standort neben dem Hauptbahnhof ein neuer Campus eingeweiht. Rund 60 Millionen Euro wurden in den Bau investiert. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und das Land Hessen haben das Projekt gefördert.

Am Nachmittag geht die Feier dann in eine Jubiläumsfeier über. Seit 35 Jahren gibt es nun das Fraunhofer Institut in Kassel. Das Institut forscht hauptsächlich zum Thema Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien.