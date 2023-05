Brand in Papierfabrik in Darmstadt gelöscht

Nach tagelangem Einsatz ist ein Brand in einer Papierlagerhalle in Darmstadt gelöscht worden. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Der Schaden ist hoch.

Das seit Dienstag brennende Feuer sei um 6 Uhr am Freitagmorgen gelöscht gewesen, hieß es von der Feuerwehr. Jetzt werde in Abständen geschaut, ob es noch irgendwo Glutnester gebe. "Für die Feuerwehr war es ein langer und anstrengender Einsatz", erklärte die Einsatzleitung.

Der Brand in der Lagerhalle der Papierfabrik in Darmstadt-Eberstadt war am späten Dienstagabend in Brand geraten. Rund 2.000 Kubikmeter gepresste Papierballen standen in Flammen. Verletzt wurde niemand.

Mindestens sechsstelliger Schaden

"Wir können Brandstiftung nicht ausschließen, ob fahrlässig und vorsätzlich, ist unklar", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Ein technischer Defekt sei es nicht gewesen. Es sei von einem mindestens sechsstelligen Schaden auszugehen. Die Beamten werden den Brandort nach eigenen Angaben vermutlich erst zu Beginn der nächsten Woche begehen können.

Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile hatte die Feuerwehr verhindern können. Zeitweise waren mehr als 85 Einsatzkräfte vor Ort.

Drohne mit Wärmebildkamera im Einsatz

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, wie Einsatzleiter Christian Wagner dem hr sagte. Weil sehr wenig Platz auf dem Gelände sei, habe die Lagerhalle nur langsam ausgeräumt werden können. Dies sei nötig gewesen, um an die Brandnester zu gelangen. Unter anderem wurde mit Hilfe einer an einer Drohne angebrachten Wärmebildkamera der Brandort beobachtet.

Weil der Rauch zum Eberstädter Bahnhof zog, blieb dieser bis zum Ende der Löscharbeiten gesperrt. Fernverkehrszüge wurden umgeleitet und verspäteten sich um rund zehn Minuten. Betroffen waren die ICE- und IC/EC-Züge auf der Strecke Heidelberg/Mannheim - Darmstadt - Frankfurt.

Zweiter Brand innerhalb weniger Monate

Bereits vor drei Monaten hatte es im Westteil der großen Halle gebrannt, wie der Feuerwehrsprecher sagte. Damals entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Als Ursache war Brandstiftung vermutet worden. Nun sei das Feuer in der anderen Hälfte der Halle ausgebrochen.

