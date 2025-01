Krippen-Kronen aus Kirche gestohlen – und zurückgeschickt

Aus der Pallottinerkirche in Limburg sind in der vergangenen Woche zwei Kronen aus der Weihnachtskrippe gestohlen worden. Seitdem standen Caspar und Melchior ohne Kopfbedeckung da. Die Klosterbrüder hatten nach dem Verschwinden dazu aufgerufen, die Kronen wieder zurückzugeben. Sonst würden die Kameras ausgewertet, drohten sie an.

Und tatsächlich: Gestern kam ein anonymes Päckchen mit falschem Absender in der Kirche an. Adressiert an "Herrn Zweikron", womit der Absender wohl auf die beiden Kronen anspielte. In der Sendung fanden sich die beiden Kronen dann tatsächlich auch – eingepackt in Stoff, damit sie nicht kaputt gehen. Die Kronen sind ungefähr so groß wie der Handteller einer Kinderhand.