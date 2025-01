Das bringt das Museumsjahr 2025 in Kassel

Schloss Wilhelmshöhe, Bergpark, Herkules & Co.

KI trifft Kunst im Stadtgebiet, ein Barock-Picknick mit Kostümen und eine Sonderausstellung über private Sammlungen: Hessen Kassel Heritage hat heute die Höhepunkte für 2025 vorgestellt.

Veröffentlicht am 16.01.25 um 21:46 Uhr

KI, alte Meister, PEZ-Figuren & Co.: 2025 wird ein spannendes Museumsjahr in Kassel.

KI, alte Meister, PEZ-Figuren & Co.: 2025 wird ein spannendes Museumsjahr in Kassel. Bild © Hessen Kassel Heritage, Collage: hessenschau.de

Die Museen, Gebäude und Parks der Kunst- und Kultureinrichtung Hessen Kassel Heritage (HKH) sind ein Besuchermagnet - allen voran der Bergpark als UNESCO-Welterbe.

Die Vielfalt zeigt sich nicht nur in den verschiedenen Standorten, sondern auch in den Konzepten, mit denen die Museumsmacher ihr Publikum auch in 2025 begeistern wollen. Am Montag haben HKH-Direktor Justus Lange und Sprecherin Lena Pralle die Pläne für 2025 vorgestellt.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Noch mehr Besucherinnen und Besucher

Am Anfang steht ein Rückblick: Das Museumsteam ist stolz auf die Besucherzahlen des vergangenen Jahres. Insgesamt haben 270.000 Menschen Schloss Wilhelmshöhe, Neue Galerie, Herkules, Löwenburg & Co. besucht. Damit hat HKH 70.000 Menschen mehr als 2023 in ihre Museen und Gebäude gelockt.

Im Bergpark haben laut Schätzungen gut 900.000 Besucherinnen und Besucher die Wasserspiele oder die beeindruckende Natur für einen Spaziergang genutzt. Laut Lange sind das die besten Zahlen seit 2015. Auch in allen Museen habe man deutliche Zuwächse verzeichnet.

Gerade Familien haben die Museen öfter besucht, nicht nur wegen der Playmobil-Ausstellung im Mai. Das Planetarium zog 5.000 Menschen an - obwohl es erst seit Ende Oktober nach langer Bauphase wieder geöffnet hat.

Kommende Ausstellungen, auf die man sich freuen kann

2025 sind wieder unzählige Ausstellungen und Events geplant. Für eine Schau muss man mit einer App durch die ganze Stadt.

Ist KI Kunst oder kann das weg? (29. April bis 9. Juni 2025)

Die Ausstellung "KI trifft alte Meister" wird im gesamten Stadtgebiet zu sehen sein. Auf großen Plakaten werden 100 originale und KI-veränderte Meisterwerke gezeigt. Die Bilder sind in Zusammenarbeit mit dem Kasseler Fotokünstler Hans D. Baumann entstanden und können per App auf einer kuratierten Route entdeckt werden.

Für den HKH-Direktor regen die Motive dazu an, KI zu hinterfragen: Wo müsse man die Grenze zwischen KI und Kunst ziehen? fragt Lange. Oder könne man sogar fragen: Ist künstliche Intelligenz künstlerische Intelligenz? Davon können sich die Menschen in Kassel ab 29. April ein eigenes Bild machen.

Barock-Picknick im Park von Schloss Wilhelmsthal (2. August 2025, 11 bis 17 Uhr)

Wer schon immer mal erleben wollte, wie sich höfisches Leben anfühlt, der kann im Park Wilhelmsthal bei Calden (Kassel) bei einem Barock-Picknick mitmachen. Das Besondere an der Veranstaltung: Verkleiden ist ausdrücklich erwünscht und wird mit freiem Eintritt belohnt.

Wer eine Inspiration für mögliche Kostüme braucht: Marius Kowalczyk fotografiert dort schon lange Familie und Freunde in opulenten Rokoko-Kostümen. Er und seine Gruppe werden bei dem Picknick dabei sein.

Videobeitrag Cosplay trifft Historie: Rokoko-Fotograf Marius Kowalczyk Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

"Was macht ihr da?” und “Was habt ihr da?” (4. April bis 27. Juli 2025)

Unter dem Motto "Was macht ihr da?" ermöglichen die Macherinnen und Macher der HKH ab April einen Blick hinter die Museumskulissen. In der Neuen Galerie wollen sie zeigen, wie vielfältig und wichtig die Arbeit in einem Museum ist.

Zu sehen gibt es 30 ausgewählte Objekte, die stellvertretend für die fünf Arbeitsfelder der Museen stehen: Sammeln, Bewahren, Forschen, Ausstellen und Interpretieren.

Dazu startet im Schloss Wilhelmshöhe die Ausstellung "Was habt ihr da?". Sie zeigt einen Einblick in private Sammlungen, von PEZ-Figuren über Grafiken und bis zu Gartenzwerge.

Es werden interessante Objekte aus insgesamt 30 Privatsammlungen gezeigt. Das Ergebnis eines Aufrufs an private Sammler habe ihn selbst überrascht und gezeigt, “was man so alles sammeln kann”, so Lange.

Baustellen: Tapetenmuseum, Herkules, Gartenbetriebshof

Doch nicht nur Ausstellungen stehen an, auch wichtige Bauvorhaben werden weitergeführt oder sogar fertiggestellt. So soll der Gartenbetriebshof am Rande des Bergparks bis zum Sommer fertig werden.

Der Gartenbetriebshof soll Mitte des Jahres fertig werden. Bild © Hessen Kassel Heritage

Auch an der Dauerbaustelle Herkules geht es weiter, allerdings gibt es schlechte Nachrichten für alle, die das imposante Bauwerk aus Richtung Stadt fotografieren wollen. Das Gerüst wandert wieder zurück in die Sichtachse, weil auf der Vorderseite Tuffsteine teilweise erneuert werden müssen.

An der Löwenburg ist der Felsengarten fertig, jetzt wird der Obst- und Gemüsegarten instandgesetzt.

Entwurf Tapetenmuseum Kassel Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Beim Tapetenmuseum am Brüder-Grimm-Platz ist noch Geduld gefragt. Hier entsteht ein neuer Museumsbau für die einmalige Sammlung.

Der Bau ist zwar schon weit fortgeschritten, aber erst 2026 wird man wohl endgültig einziehen. In diesem Jahr sollen die Fassadenplatten montiert werden, dazu werden die Fenster eingebaut. Der Bau sehe schon aus wie ein Museum, erläutert HKH-Sprecherin Lena Pralle, "lediglich die Ausstellung fehlt noch".