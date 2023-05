Wie viele Vögel sind schon da?

Ich muss gestehen, für mich kommt dieser Freizeittipp aus verschiedensten logistischen, ornithologischen und vermutlich auch mathematischen Gründen nicht in Betracht, aber deshalb möchte ich Ihnen dieses Event natürlich nicht vorenthalten:

Naturfreunde in Hessen sind am kommenden Wochenende dazu aufgerufen, eine Stunde lang Vögel in ihrem Garten zu zählen und zu melden. Schwerpunkt der diesjährigen Mitmachaktion "Stunde der Gartenvögel" liegt auf Gebäudebrüter, wie der Naturschutzbund Hessen mitteilte. Diese Vogelart nutze neben Gärten und Parks auch Gebäude als Ort zur Familiengründung. Dazu gehörten etwa Haussperling, Rauchschwalbe, Mauersegler und Turmfalke.

Bis zum 22. Mai können die Beobachtungen per Internet, per App, telefonisch oder per Brief gemeldet werden. Im vergangenen Jahr hatten sich den Angaben zufolge 5.079 Menschen landesweit an der Aktion beteiligt.