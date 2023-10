Drei Brände in Schwalbach

Am Marktplatz in Schwalbach (Main-Taunus) hat es in den vergangenen vier Tagen gleich drei Feuer gegeben. Wie die Feuerwehr und die Polizei dem hr sagten, brannte es am Montag und am Donnerstag in einem Keller eines Hochhauses. Da es laut der Ermittler aktuell keine Anzeichen für einen technischen Defekt gibt, besteht der Verdacht der Brandstiftung. Am Mittwoch geriet zudem "Kochgut" in einer Wohnung in einem weiteren Mehrfamilienhaus in Flammen. Der Grund dort: Der Versuch zweier (sehr) betrunkener Männer (Promillewerte von 3 und 5), sich etwas Essbares zuzubereiten. Dass die beiden im Anschluss im Rettungswagen randalierten und von der Polizei ins Krankenhaus gebracht werden mussten, passt ein wenig ins Bild.