Tag des Wanderns: Schöne Routen in Hessen

Heute ist nicht nur ein idealer Tag fürs Freibad, sondern auch zum Wandern. Und just heute ist auch der Tag des Wanderns. Aus diesem Anlass gibt's an vielen Orten Events, zum Beispiel eine musikalische Wanderung in Herborn-Burg (Lahn-Dill). Wandern ist auch bei jungen Menschen voll hip. Wandern habe einen Imagewechsel hinter sich, sagt Jens Kuhr vom Deutschen Wanderverband in Kassel. Während der Pandemie habe Wandern einen riesigen Boom erlebt. "Den Trend konnten wir bis heute auch ein Stück weit mitnehmen", so Kuhr. Eine Auswahl schöner Wanderrouten in Hessen hat unser Social Media-Team zusammengestellt, vielleicht ist ja was für euch dabei. Klickt euch einfach durch. 🥾🎒