Mutmaßliche Trickbetrüger in Eschwege gefasst

Zum Thema "Schockanrufe" kam gestern noch eine Meldung: In Eschwege hat die Polizei bei einer vorgetäuschten Geldübergabe zwei mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte es am Dienstag mit rund sogenannten 16 Schockanrufen eine ganze Welle versuchter Betrugsfälle in Eschwege und Mainhard gegeben. Die Trickbetrüger seien aber in keinem Fall erfolgreich gewesen.

Vielmehr sei mithilfe einer 62-Jährigen und ihres Ehemanns die Festnahme zweier Tatverdächtiger gelungen. Das Ehepaar hatte während des Anrufs eines Telefonbetrügers die Polizei alarmiert und in Absprache mit ihr die angebliche Übergabe von 50.000 Euro in Aussicht gestellt. Ein 35-Jähriger und ein 41-Jähriger konnten so am Übergabeort festgenommen werden. Das Bundeskriminalamt (BKA) warnte auch noch einmal vor dieser besonders perfiden Betrugsmasche: Die Zahl dieser sogenannten Schockanrufe sei in letzter Zeit wieder gestiegen. Das BKA rät in einem solchen Fall dazu, sofort aufzulegen und die Polizei zu informieren.