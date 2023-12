Besetzte Dondorf-Druckerei in Frankfurt könnte geräumt werden

Die besetzte Dondorf-Druckerei in Frankfurt-Bockenheim könnte schon bald geräumt werden. Wie die Goethe-Universität, der das Gebäude gehört, gestern mitteilte, hat ihr Präsidium Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs gestellt. Man fordere die Besetzerinnen und Besetzer erneut auf, "nach dem gewaltsamen Eindringen in die Liegenschaft das Gebäude umgehend zu verlassen". Auch die Aktivistinnen und Aktivisten rechnen mit einer baldigen Räumung. "Wir wissen nicht, wann es geschieht. Also haltet euch bereit", schrieben sie gestern auf Instagram.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hatten am Samstag Aktivistinnen und Aktivisten die Dondorf-Druckerei besetzt. Sie protestieren damit gegen den geplanten Abriss des historischen Gebäudes sowie gegen die "Gentrifizierungspolitik" in der ganzen Stadt, wie es in einer Mitteilung hieß.