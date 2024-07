Riedbahn-Sperrung: Ersatzverkehr ohne Probleme angelaufen

Seit gestern Abend ist die Riedbahn-Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim dicht, statt Züge verkehren dort in den nächsten fünf Monaten Busse. Und das scheint heute Morgen problemlos angelaufen zu sein, wie zwei hr-Reporter an verschiedenen Stationen der Strecke berichten. In Frankfurt am Hauptbahnhof lief der Verkehr nach Angaben einer Bahn-Sprecherin gut an. Mitarbeiter der Bahn standen in gelben Warnwesten an den Ersatzhaltestellen, um Passagieren Auskünfte zu geben.