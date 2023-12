28-Jährige bei Ausflug im Bergpark Kassel tödlich verletzt

Im Bergpark in Kassel hat es einen tragischen Unfall gegeben, in Folge dessen eine 28-Jährige ums Leben gekommen ist. Laut Polizeimeldung aus der Nacht schaute sich die Westerwälderin mit Freundinnen die Wasserkaskaden unterhalb der Herkulesstatue an, als sie "unglücklich ausrutschte" und zehn Meter in die Tiefe fiel.

Bei dem Sturz zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie am frühen Abend trotz Notoperation in einem Krankenhaus starb. Die Freundinnen der 28-Jährigen wurden seelsorgerisch betreut. Die Polizei schließt nach ersten Ermittlungen sowohl Fremdverschulden als auch Suizid aus.