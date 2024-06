Pinselohrschwein Abby wird zum EM-Orakel

Kennen Sie noch Krake Paul? Das Orakel der Fußball-WM 2010? Wenn nicht, kleiner Tipp: Er hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Naja, jedes Fußball-Großereignis braucht in jedem Fall einen tierischen Tippgeber - das sieht auch der Frankfurter Zoo vor der am Freitag beginnenden EM so. Und hat sich auf die eigene Kandidaten-Suche begeben. Vor dem Spiel der deutschen Elf am Freitag gegen Griechenland schickte der Zoo die beiden Pinselohrschweine Abby und Helene auf Balljagd, das Video davon wurde auf der eigenen Instagram-Seite gepostet. Abby machte das Rennen und versenkte den Ball im deutschen Tor. We have an Orakel! Und: Der erste Tipp von Abby war schon einmal ein Volltreffer. Vielleicht bleibt ihr ja das Glück hold.