Jens Mischak wird neuer Landrat im Vogelsbergkreis. Der CDU-Politiker gewann die Wahl gegen vier weitere Kandidierende deutlich.

Vize-Landrat Jens Mischak steigt an die Verwaltungsspitze im Vogelsbergkreis auf: Der CDU-Politiker ist am Sonntag zum neuen Landrat gewählt worden. Der Erste Kreisbeigeordnete setzte sich mit großem Vorsprung gleich im ersten Wahlgang gegen vier weitere Kandidierende durch. Der 44-Jährige tritt sein Amt am 10. Juni 2024 an.

Mischak kam auf 67,3 Prozent und ließ der Konkurrenz weit hinter sich, keiner erhielt mehr als zehn Prozent der Stimmen. Udo Ornik (Grüne) bekam 10,0 Prozent, Jürgen Laurinat (FDP) kam auf 8,2 Prozent, Sabine Leidig (Linke) auf 5,1 Prozent und Bernhard Becker (parteilos) auf 9,5 Prozent. Von den rund 107.000 Einwohnern im Vogelsbergkreis waren rund 87.000 Menschen wahlberechtigt.

SPD ohne Kandidat, dafür Unterstützung für CDU

Wahlsieger Mischak tritt die Nachfolge von Amtsinhaber Manfred Görig an. Der 63-Jährige trat aus Altersgründen nach zwei Amtszeiten nicht erneut für die SPD an. Die SPD ist zwar zweitstärkste Kraft im Vogelsberg hinter der CDU. Aber die Sozialdemokraten entschieden sich bereits im Vorjahr, keinen eigenen Kandidierenden aufzustellen.

Der Grund: Die Sozialdemokraten arbeiten im Kreistag mit der CDU in einer Koalition zusammen. Und man wolle aus diesen Reihen nur einen Kandidaten unterstützen und kein Reibungspotenzial erzeugen, wie der SPD-Kreisvorsitzende Patrick Krug erklärt hatte. Diese Vorgehensweise habe im Vogelsberg schon Tradition, sagte Krug und verwies darauf, dass die Freien Wähler als drittstärkste Kraft auch keinen eigenen Kandidaten aufstellten.

Mischak sagte nach dem Wahlsieg: "Das ist ein fantastisches Ergebnis für mich. Die SPD hat frei entschieden, keinen Kandidaten zu stellen. Ich glaube schon, dass ich die eine oder andere Stimme von den Sozialdemokraten bekommen habe. Darüber bin ich auch sehr dankbar. Aber insgesamt hat die CDU hier einen tollen Wahlkampf gemacht und ich freue mich wahnsinnig über das Ergebnis."

Früher Richter, nun Landrat

Wahlsieger Mischak ist seit sieben Jahren Vize-Landrat im Vogelsberg. Davor arbeitete er viele Jahre als Jurist. Nach seinem Jura-Studium mit Promotion in Marburg und einem Engagement bei einer Großkanzlei in Frankfurt arbeitete er als Richter in Osthessen, zuletzt am Landgericht Fulda. Im Juli 2016 wurde er zum Ersten Kreisbeigeordneten im Vogelsberg gewählt und 2022 wiedergewählt.

Weitere Informationen Die Parteien im Kreistag Im Kreistag des Vogelsbergkreises ist die CDU mit 20 Sitzen stärkste Kraft. Dahinter folgen die SPD (15), vertreten sind auch die Freien Wähler (8), die Grünen (6), die AfD (5), die FDP (4), die Linke (2) und die Klimaliste Vogelsberg (1). Ende der weiteren Informationen

Ausreichend Fach- und Arbeitskräfte als zentrales Ziel

Mischaks drei wichtigsten Themen im Wahlkampf waren Wirtschaft, Schule und Gesundheit. "Ausreichend Fach- und Arbeitskräfte für unsere Betriebe und Unternehmen zu finden, ist für mich die zentrale Herausforderung." Er will die duale Ausbildung stärken, die beiden Berufsschulen erhalten und mehr in die schulische Infrastruktur sowie die Digitalisierung investieren.

Große Herausforderungen sieht Mischak im Gesundheitswesen und bei der Versorgung mit Pflegekräften. "Wir brauchen Haus- und Fachärzte, Pflegekräfte sowie Menschen in allen Gesundheitsberufen, nicht zuletzt in den Apotheken." Um mehr Landärzte zu bekommen, vergebe der Kreis bereits seit 2016 Medizin-Stipendien.

Zentrales Thema ist für Mischak auch die Sicherung des Krankenhauses in Alsfeld. "Da werden wir die größte Investition in der Geschichte des Kreises haben in den nächsten Jahren. Die gesundheitliche Versorgung ist es, was die Menschen umtreibt."

