Warnstreiks im öffentlichen Dienst treffen vor allem Fulda

Im Tarifstreit des öffentlichen Diensts kommt es am Donnerstag vor allem in Fulda zu Warnstreiks. In vielen Behörden könne es zu Verzögerungen kommen, teilte die Kreisverwaltung mit. Zwei Schwimmbäder bleiben geschlossen, am Klinikum herrscht Notbetrieb.

Die Gewerkschaft Komba, die zum Beamtenbund dbb gehört, hat zu dem Warnstreik am Donnerstag aufgerufen. "Wertschätzung sieht anders aus!", heißt es in einer Mitteilung. Der Aufruf bezieht sich auf ganz Hessen, der Schwerpunkt liegt allerdings in Fulda. Hier ist für den Vormittag eine Demonstration und Kundgebung am Universitätsplatz geplant, erwartet werden rund 500 Teilnehmende.