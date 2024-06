Atomkraftwerk Biblis teilweise überflutet

Das Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg lässt die Pegel des Rheins steigen. Für Hessen werden heute die Höchstände erwartet. Seit gestern Abend liegt der Pegelstand bei Worms in Rheinland-Pfalz an der hessischen Landesgrenze über der Meldestufe 3. Gleiches gilt für den Pegel Rockenau nahe Hirschhorn/Neckar (Bergstraße). Am Pegel Mainz wurde die Meldestufe 2 erreicht, ebenso am Pegel Kaub/Rhein.

In Biblis (Bergstraße) ist eine Fläche nahe des stillgelegten Atomkraftwerks Biblis überflutet worden. Die Werksfeuerwehr der BASF pumpe das Wasser ab, Gefahr bestehe nicht, erklärte ein RWE-Sprecher gestern. Das abgeschaltete Atomkraftwerk befindet sich nahe der Mündung der Weschnitz in den Rhein.

In Süddeutschland bleibt die Lage weiter angespannt: Der Deutsche Wetterdienst hob zwar alle Unwetterwarnungen auf, in Passau überschritt die Donau am Morgen die Neun-Meter-Marke.

