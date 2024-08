Guten Morgen!

Einen schönen guten Morgen zusammen! Es ist Freitag, das Wochenende steht vor der Tür, und für alle, die zur Schule gehen, denen kann ich zurufen: Am Montag nach dem Wochenende sind immer noch Ferien. Wem das nicht reicht an guten Nachrichten, dem kann ich noch sagen: Und außerdem ist hier Ihr Morgenticker. Wenn das mal nichts ist! Deswegen lassen Sie uns loslegen und bis 10 Uhr auf den Morgen schauen, darauf, was in der Nacht passierte und was der Tag noch so bringt. Mein Name ist Nico Herold und bei Fragen und Anmerkungen können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Let's go!