Auch der Ironman Frankfurt 2024 bringt erhebliche Einschränkungen und Sperrungen im öffentlichen Personen-Nahverkehr und auf den Straßen mit sich. Doch zu welchen Uhrzeiten? Und an welchen Orten? Die genaue Übersicht gibt Einblicke.

Sonntag, 18.8., ab 6.10 Uhr: Der Ironman Frankfurt

Wenn der Ironman Frankfurt 2024 stattfindet, sind nicht nur mehr als 3.000 Athletinnen und Athleten auf der Strecke unterwegs, sondern auch viele begeisterte Fans. Entsprechend kommt es auch zu Einschränkungen - gerade auf den Straßen rund um die von sportlichen Höhepunkten gespickte Radstrecke sowie in der Frankfurter Innenstadt, wo der das Rennen abschließende Marathon traditionell stattfindet. Ein Überblick über die Sperrungen im Straßen- sowie öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV):

Anwohnerinnen und Anwohner müssen sich am Renntag, 18. August, von 3.30 Uhr bis Mitternacht auf Einschränkungen einstellen. Wer am Sonntag die betroffenen Orte mit dem Auto verlassen will, sollte es bestensfalls vorher außerhalb der Sperrbereiche parken. Ab 3 Uhr geht es rund um den Langener Waldsee los mit Sperrungen, bis zum späten Abend dauern die Einschränkungen rund um den Mainkai in Frankfurt an.

Der Veranstalter hat eine interaktive Sperrzeitenkarte erstellt, auf der alle Beeinträchtigungen des Verkehrs bis ins Detail gezeigt werden. Auch an den voraussichtlichen Durchgangszeiten der Athletinnen und Athleten lassen sich die Einschränkungen ablesen.

Sperrungen von Altenstadt bis Stammheim - und in Frankfurt:

Frankfurt: In der Frankfurter City gibt es natürlich die meisten Sperrungen. Der Mainkai ist von Dienstag, 13. August (ab 8 Uhr), bis Montag, 19. August (ca. 22 Uhr) komplett gesperrt. Am Renntag sind auch die umliegenden Straßen betroffen (Übersicht ). Zudem gibt es erhebliche Einschränkungen und Sperrungen an der Friedberger Landstraße (Übersicht ), der Hanauer Landstraße (Übersicht ), im Nordend und Westend (Übersicht ) sowie auf dem Weg nach Sachsenhausen (Übersicht ).

Ebenfalls werden im Stadtteil Bergen-Enkheim von 6.50 bis 13.30 Uhr Straßen gesperrt. Betroffen sind die Vilbeler Landstraße, die Marktstraße, die L3209 sowie die B521. Entlang der Vilbeler Landstraße und an der Kreuzung Vilbeler Landstraße/Florianweg sind Schleusen zur Querung der Strecke eingerichtet (Übersicht ). Auch die Autobahnausfahrt der A3, Frankfurt-Süd, aus Richtung Köln ist gesperrt.

Altenstadt: Sperrungen von 7.40 bis 15 Uhr. Betroffen sind die B521 (Vogelsberger Straße) und die K235. An der Ecke B521/Obergasse ist zudem eine Schleuse zur Querung eingerichtet (Übersicht ). Auch rund um den Golfplatz von Altenstadt kommt es zu Einschränkungen. Eine Übersicht .

Bad Vilbel: Sperrungen von 8.25 bis 16.40 Uhr. Betroffen sind einseitig die Frankfurter Straße bis zum Kreisel Frankfurter Straße/Alte Frankfurter Straße sowie einseitig die Vilbeler Landstraße. Eine Übersicht .

Büdesheim: Sperrungen von 8.10 bis 16 Uhr. Betroffen sind die Südliche Hauptstraße und die Vilbeler Strasse. An der Ecke Uferstrasse/Schlossstrasse ist eine Schleuse zur Querung eingerichtet. Eine Übersicht .

Eichen: Sperrung von 7.30 bis 14.45 Uhr. Betroffen ist die B521. An der Obergasse ist eine Schleuse zur Querung eingerichtet. Eine Übersicht .

Erbstadt: Sperrungen von 7.20 bis 15.50 Uhr. Betroffen sind die L3188 sowie die K243. Eine Übersicht .

Heldenbergen: Sperrungen von 7.25 bis 15.50 Uhr. Betroffen sind die B45 und die B521. Eine Schleuse zur Querung gibt es auf Höhe der K246. Eine Übersicht .

Kaichen: Sperrungen von 8 bis 15.50 Uhr. Betroffen sind die B45 (Freigerichtstraße) und die K243 (Altenstädter Straße). An der Ecke Brunnenstraße/Naumburger Straße ist eine Schleuse zur Querung eingerichtet. Eine Übersicht .

Kloster Engenthal: Sperrungen von 7.40 Uhr bis 15.40 Uhr. Während dieser Zeit wird das Kloster aus südöstlicher Richtung nur über Altenstadt und aus nordwestlicher Richtung ausschließlich über die Schleuse zur Querung auf der L3189 (von Florstadt kommend) anfahrbar sein. Eine Übersicht .

Maintal-Hochstadt und Wachenbuchen: Sperrungen von 7 Uhr bis 13.50 Uhr. Betroffen sind die L3209, L3195, Bischofsheimer Straße, Hauptstraße, Wachenbucher Straße, K872, Hanauer Landstraße und Schulstraße. An diversen Straßen sind jedoch Schleusen zur Querung eingerichtet. Eine Übersicht .

Mittelbuchen: Sperrung von 6.50 Uhr bis 14.30 Uhr. Betroffen ist die Wachenbuchener Straße (L3195). Eine Schleuse zur Querung gibt es an der Ecke Kesselstädter Straße/Kilianstädter Straße. Eine Übersicht .

Stammheim: Sperrungen von 7.50 bis 15.15 Uhr. Betroffen sind die Weedgasse, die Hanauer Straße und die Gießener Straße. Eine Übersicht .

Die Umleitungen:

Radstrecke sorgt für Sperrungen: die eingerichteten Umleitungen (in grün) auf einen Blick. Bild © Ironman Frankfurt

Die Stadt Frankfurt rät dazu, hauptsächlich auf den Bahnverkehr zurückzugreifen - dieser wird durch den Ironman Frankfurt 2024 nicht eingeschränkt. Mehr noch: Auf der Bahnlinie S4 werden wegen des Schwimmstarts am Langener Waldsee in Richtung Langen sowie in Richtung Kronberg morgens jeweils vier zusätzliche Verbindungen angeboten. Weitere Linien fahren am Sonntag mit einer höheren Kapazität, wie der RMV mitteilte.

Die U-Bahn-Linien U1, U2, U3, U4, U6, U7 und U8 sind planmäßig unterwegs und bieten mehr Platz durch längere Züge.

Linien 11 und 12: Die Linie 11 verkehrt von 6 bis 22.30 Uhr zwischen Zuckschwerdtstraße und Hauptbahnhof. Die Linie 12 ist im Westen Frankfurts von 6 bis 22.30 Uhr zwischen Rheinlandstraße und Willy-Brandt-Platz unterwegs. Im Osten der Stadt fährt sie von 6 bis 17 Uhr als "Ringbahn" von der Eissporthalle über den Zoo, die Konstablerwache und Bornheim Mitte zurück zur Eissporthalle. Ab 17 Uhr bilden die 11 und 12 im Osten Frankfurts eine gemeinsame Linie: Von der Schießhüttenstraße fährt sie als Linie 11 bis zum Börneplatz und von dort als Linie 12 über Konstablerwache und Bornheim zur Eissporthalle. Auf dem gleichen Weg geht es wieder zurück.

Linie 14: Die Straßenbahnen verkehren zweigeteilt - von 6 bis 17 Uhr sind sie nur zwischen Gustavsburgplatz und Hauptbahnhof unterwegs, von 17 bis 22.30 Uhr fahren sie sowohl zwischen Gustavsburgplatz und Hauptbahnhof sowie auf einen zweiten Abschnitt zwischen Ernst-May-Platz, Zoo und Hugo-Junkers-Straße.

Linie 15: Die Linie kann von etwa 6 bis 10.30 Uhr den Südbahnhof nicht erreichen und wird vom Haardtwaldplatz zum Hauptbahnhof (Südseite) umgeleitet.

Linie 16: Die Straßenbahnen können von etwa 6 bis 10.30 Uhr den Südbahnhof nicht erreichen und verkehren nur zwischen Ginnheim und Hauptbahnhof.

Linie 17: Sie ist von etwa 6 bis 10.30 Uhr auf den beiden Teilstrecken zwischen Rebstockbad und Hauptbahnhof (Südseite) sowie zwischen Neu-Isenburg Stadtgrenze und Südbahnhof im Einsatz.

Linie 18: Die Linie stellt von 6 bis 17 Uhr ihren Betrieb ein.

Ebbelwoi-Express: Er bleibt an diesem Tag im Depot.

Linie 25: Die Busse sind von etwa 8 bis 17 Uhr nur zwischen Harheim Tempelhof und Berkersheim Bahnhof unterwegs.

Linie 29: Von etwa 8 bis 17 Uhr nur zwischen Nieder-Eschbach und Nordwestzentrum.

Linien 30 und M43: Von etwa 7.45 bis 17 Uhr verkehren die Busse als gemeinsame "Ringlinie" von Bornheim Mitte über Friedberger Warte und Heiligenstock/Lohrberg nach Bergen und ab dort über Seckbach zurück nach Bornheim Mitte. Zwischen Heiligenstock und Bad Vilbel kann die Bus-Linie 30 nicht verkehren. Von Bornheim Mitte Richtung Seckbach und Enkheim gelangt man von etwa 6 bis 14 Uhr mit einer weiteren Ringlinie M43, die über Vilbeler Landstraße, Borsigallee und Riederwald nach Bornheim zurückkehrt.

Linie M32: Von etwa 8.30 bis 17 Uhr verkehrt die Metrobuslinie nur zwischen Ostbahnhof/Sonnemannstraße und Günthersburgallee.

Linie M34: Die Metrobuslinie kann von etwa 7.30 bis 17 Uhr nur zwischen Mönchhofstraße und Homburger Landstraße/Marbachweg unterwegs sein.

Linie M36: Von etwa 6 bis 17 Uhr fährt die Metrobuslinie in zwei Abschnitten zwischen Westbahnhof und Peterskirche sowie zwischen Südbahnhof und Hainer Weg.

Linie 40: Die Busse nehmen ihren Betrieb erst gegen 14 Uhr auf.

Linie 42: Die Linie kann von etwa 6 bis 14 Uhr weder die U-Bahnstation Enkheim noch den Stadtteil Bergen erreichen. Sie verkehrt auf einem Rundkurs zwischen Leuchte und der Rangenbergstraße/Riedschule in Enkheim.

Linie 44: Der Betrieb auf dieser Linie erfolgt bis etwa 14 Uhr nur von der Leonhardsgasse bis zur Birsteiner Straße, kurz vor der Mainkur.

Linie 61: Von etwa 5.30 bis 10 Uhr werden die Busse vom Flughafen über die A5 und von der Abfahrt Niederrad am südlichen Mainufer über Lyoner Straße und Goldsteinstraße zum Oberforsthaus umgeleitet. Zurück verkehrt sie ab Triftstraße auf dem normalen Weg zum Flughafen.

Linie X61: Die Expressbuslinie vom Flughafen (Terminal 1) zum Südbahnhof stellt ihren Betrieb von etwa 5 bis 10 Uhr ein.

Linie 65: Am Sonntag außer Betrieb.

Linie X77: Die Expressbuslinie von Cargo City Süd zum Südbahnhof verkehrt von etwa 5 bis 10 Uhr nur zwischen Flughafen Gebäude 543 und Gateway Gardens Mitte.

Linie 83: Der Lohrbergbus beginnt seine erste Fahrt auf den Lohrberg um 17.19 Uhr ab Friedberger Warte.

Sowohl der RMV (069/24248024) als die Ironman-Veranstalter (069/21234000) haben eine Telefon-Hotline eingerichtet, die genutzt werden darf, sollte es zu Fragen bezüglich Sperrungen oder anderen Mobilitätseinschränkungen kommen. Fragen können auch per E-Mail an traffic@ironman.com gestellt werden.