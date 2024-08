Ironman pur - und das live: Wenn am 18. August der Ironman Frankfurt 2024 stattfindet, ist auch der Hessische Rundfunk fast neun Stunden am Start - sowohl im TV als auch Stream.

Live am Sonntag, 18.8., ab 6.10 Uhr: Der Ironman Frankfurt Live Patrick Lange.

Traditionen sollten bewahrt werden - also überträgt der Hessische Rundfunk natürlich auch in diesem Jahr wieder den Ironman Frankfurt 2024. Am 18. August ist es ab 6.10 Uhr so weit.

Fast neun Stunden bis 15 Uhr läuft die Live-Übertragung im Fernsehen und Stream auf hessenschau.de sowie bei Youtube. Auch in der ARD-Mediathek ist der Livestream zu sehen. Kommentiert wird sie von Dirk Froberg. Als Experte fungiert wieder Sebastian Kienle, Ralf Scholt moderiert. Triathlon pur.

Besonders: Das hr-fernsehen überträgt den Ironman, der vom Nordhessen Patrick Lange als Zugpferd angeführt wird, auch mit Live-Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Interessierte. Zu empfangen ist Audiodeskription auf den digitalen Verbreitungswegen über Satellit, Kabel, terrestrisch und IPTV. Der separate Tonkanal kann einfach über das Menü des Empfangsgeräts zugeschaltet werden.

Dreifacher Frankfurt-Champion Kienle als Experte

Kienle konnte 2014 die Ironman-WM auf Hawaii gewinnen, in Frankfurt war er ebenfalls gleich dreimal erfolgreich: 2014, 2016 und 2017 - ein echter Experte eben. Auf hessenschau.de gibt es neben dem Stream auch einen Live-Ticker sowie Zusammenfassungen des Rennens.

Nach der Live-Übertragung besteht dank einer Zielkamera noch die Möglichkeit, die Zieleinläufe der Altersklasse-Athletinnen und -Athleten auf dem Römerberg bis 18.30 Uhr zu verfolgen.

Haben Sie Fragen? Dann gerne her damit!

Auch Sie können ein Teil der Live-Sendung sein. Wenn Sie Fragen zum Rennen oder technischen Hintergründen, andere Anmerkungen oder schlicht spezielle Beobachtungen haben, können Sie sich direkt an uns wenden. Social-Reporter Sebastian Rieth sortiert die Fragen und gibt sie an die Experten weiter. Sie können uns ganz leicht per Whatsapp (0162/2405264) oder per Mail (heimspiel@hr.de) erreichen. Im Youtube-Livestream können Sie zudem in die Kommentarfunktion schreiben.