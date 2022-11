Warnstreiks in Metallindustrie gehen weiter

Der zweite Tag der Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie steht heute an. Auch Hessen ist wieder betroffen. Laut der Gewerkschaft IG Metall sind Aktionen in zwölf Unternehmen geplant. So sollen etwa Beschäftigte bei Daimler Truck in Kassel zeitweise aufhören zu arbeiten. Auch ein Kundgebung ist geplant. Gestreikt wird auch bei Robert Bosch in Lollar (Gießen). In der aktuellen Tarifrunde fordert die Gewerkschaft IG Metall für die 3,8 Millionen Beschäftigten in Deutschland in der Metall- und Elektroindustrie acht Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeberseite hatte bisher vor allem Einmalzahlungen angeboten.